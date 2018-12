Moscova acuza Israelul ca bombardamentele sale din Siria au periclitat avioane de pasageri

Ziare.

com

Ministerul rus al Apararii nu a identificat cele doua avioane de pasageri expuse riscurilor, precizand doar ca unul efectua aterizarea la Damasc, capitala Siriei, iar celalalt la Beirut, capitala Libanului, conform agentiei Interfax si postului Russia Today."Actiunile provocatoare ale Fortelor Aeriene israeliene au pus in pericol doua avioane de pasageri in perioada in care sase avioane israeliene F-16 au traversat spatiul aerian libanez pentru a efectua bombardamente in Siria", a declarat Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii.Potrivit oficialului rus, artileria siriana a doborat 14 dintre cele 16 rachete lansate de avioanele militare israeliene. Autoritatile siriene sustin ca avioane militare israeliene au atacat marti seara pozitii situate la periferia Damascului , ranind trei militari sirieni.