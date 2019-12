Moscova acuza Le Monde de dezinformare si neaga ca a folosit Alpii drept "cuib de spioni rusi" in Franta

Ziare.

com

"Noi consideram acest articol o dezinformare vizand sa intretina mitul amenintarii ruse in mintea marelui public european", denunta diplomatia rusa intr-un comunicat."Totala lipsa de probe nu a constituit un obstacol in calea acestei publicari incarcate de continuturi fatis rusofobe si plina de informatii false propagandiste", adauga Ministerul rus de Externe.Potrivit acestui articol, publicat la 4 decembrie, 15 ofiteri din cadrul serviciului militar rus de informatii GRU, specializati in asasinate, au circulat pe continent incepand din 2014 si au efectuat sejururi in mai multe orase franceze din Haute-Savoie.Urmariti de serviciile de contraspionaj franceze, elvetiene si britanice, ei ar fi actionat in Marea Britanie, Bulgaria, Crimeea , Republica Moldova sau Muntenegru.Unul dintre cei 15 agenti a fost identificat de Londra ca fiind unul dintre cei trei autori ai otravirii cu noviciok, un agent neurotoxic, in marrie 2018 a unui fost dublu agent rus, Sergehi Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, in Anglia.Aceasta dezbatere intervine in contextul in care Germania acuza Moscova de faptul ca se afla in spatele asasinarii in august a unui georgian la Berlin.Diplomatia rusa da asigurari ca materialul a fost publicat "ca previziuni" ale unui summit cu privire la Ucraina , organizat la 9 decembrie la Paris, primul in "formatul Normandia" din 2016."Articolul avea ca scop explicit sa aduca atingere reputatiei Rusiei si sa discrediteze astfel directia prevazuta de catre presedintele francez Emmanuel Macron a unei normalizari a relatiilor cu Moscova", apreciaza ministerul rus.Organizat intr-un context de timida "incalzire" diplomatica intre Franta si Rusia, acest summit, mediat de francezi si germani, a permis o sustinere a dialogului intre Kiev si Moscova, dar nu a condus la niciun progres major cu privire la razboi , care a izbucnit in urma anexarii Crimeei de catre Moscova in 2014.