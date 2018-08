Moscova acuza Washingtonul ca a divulgat o scrisoare confidentiala

Puncte de acord

"Suntem dezamagiti de incapacitatea partii americane de a respecta acorduri cu privire la publicarea continutului contactelor noastre doar cu aprobarea ambelor parti", a declarat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, scrie Le Figaro.Presa occidentala scria sambata ca Rusia s-a servit de "canalul sau confidential de comunicare" cu Pentagonul pentru a le propune americanilor sa coopereze in vederea asigurarii "reconstructiei Siriei si intoarcerii refugiatilor".Ministerul Apararii "confirma" ca a trimis o scrisoare, in iulie, adresata de seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, sefului Statului Major interarme american, generalul Joseph Dunford, se arata in comunicat.Generalul rus l-a informat in scrisoare pe omologul sau american cu privire la "masuri care sunt pe cale sa fie luate de Rusia si Guvernul sirian in vederea stabilizarii in Siria", potrivit aceleiasi surse.Era vorba despre masuri ce vizau securitatea refugiatilor instalati in tabara Rukban, situata in zona aflata sub controlul Statelor Unite, in apropiere de baza militara americana de la Al-Tanf (sud), si "sa creeze conditii necesare intoarcerii lor acasa", se precizeaza in comunicat.Rusia a propus totodata o coordonare a problemelor privind deminarea umanitara, mai ales la Rakka (nord), fostul fief al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), adauga ministerul."Speram ca partea americana va putea sa ia masuri necesare in vederea impiedicarii in viitor a oricarei incalcari a acordurilor reciproce", subliniaza ministerul rus.In iulie, Rusia, care intervine militar in Siria din septembrie 2015, in sustinerea regimului lui Bashar al Assad, a anuntat ca a propus Statelor Unite sa coopereze in vederea asigurarii intoarcerii refugiatilor sirieni.Acest anunt a fost facut la cateva zile dupa summitul de la Helsinki, pe 18 iulie, intre Vladimir Putin si Donald Trump, care au dat asigurari intr-o conferinta de presa comuna ca au ajuns la mai multe puncte de acord, mai ales privind Siria, fara sa intre in detalii.