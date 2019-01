Moscova, afectata de cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 70 de ani (Foto&Video)

Симферопольский стандарт

Peste 12.000 de utilaje de curatare a zapezii au actionat sambata si duminica, dupa ce in Moscova a nins continuu timp de 24 de ore, potrivit Sputnik News Stratul de zapada ajungea la 44 de cm in weekend, iar meteorologii sustin ca aceasta a fost una dintre cele mai puternice furtuni de zapada din ultimii 70 de ani.Furtuna a facut ca zeci de zboruri operate de cele trei aeroporturi din Moscova sa aiba intarzieri. In plus, din cauza vremii au avut loc mai multe accidente rutiere, insa nicio persoana nu a fost accidentata mortal.Infrastructura de transport a orasului a ramas in mare parte neafectata, iar metroul, autobuzul si trenurile au circulat normal.Internautii care au iesit din case in weekend au publicat mai multe imagini si clipuri video pe retelele sociale.Iata cateva imagini cu Moscova sub zapada:A.D.