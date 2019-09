Moscova confirma ca are de gand sa retraga arsenalul sovietic din Transnistria

Ziare.

"In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru a putea pune (acordul anterior) pe hartie si a pregati masuri concrete. Avem nevoie de contacte intre militari si suntem pregatiti pentru asta", a spus Lavrov in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau moldovean Nicu Popescu.Seful diplomatiei ruse a mai declarat ca a discutat cu Nicu Popescu despre actiunile necesare pentru incheierea retragerii arsenalului, problema cu care cele doua tari se confrunta de mai bine de 20 de ani, transmite EFE.Retragerea "presupune furnizarea echipamentului necesar, trimiterea specialistilor, stabilirea surselor de finantare si semnarea contractului", a precizat Lavrov, care a subliniat ca toate demersurile trebuie sa indeplineasca standardele de securitate ale armatei ruse.Luna trecuta, Republica Moldova a facut publica propunerea rusa privind retragerea definitiva a armelor si munitiilor sovietice care se gasesc pe teritoriul transnistrean.Anuntul a fost facut la Chisinau de presedintele Igor Dodon, dupa o intalnire cu ministrul rus al apararii Serghei Soigu.Dodon a spus ca aceasta propunere va fi transmisa participantilor la negocierile de solutionare a conflictului transnistrean in formatul 5 + 2 (R. Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia si Ucraina, SUA si UE fiind observatori).Prezenta acestui arsenal, estimat initial la aproximativ 40.000 de tone de arme si munitii lasate de armata sovietica in retragerea sa din Europa, a fost intotdeauna un element de descurajare pentru autoritatile de la Chisinau si o garantie de securitate pentru separatistii din Tiraspol.R. Moldova a solicitat in numeroase randuri demilitarizarea completa a Transnistriei, ce ar presupune plecarea trupelor de pace ruse, a caror prezenta Chisinaul o considera ilegala.In conformitate cu Acordul pentru solutionarea pasnica a conflictului transnistrean semnat in iulie 1992, Rusia a instalat 2.400 de militari pentru a garanta pacea in zona, contingent pe care l-a redus de-a lungul anilor.Cu toate acestea, Rusia a precizat ca posibila retragere a arsenalului din regiune nu ar afecta prezenta militarilor sai, deoarece considera ca acest contingent a avut succes in misiunea de "instituire a pacii".Teritoriul transnistrean, de doar o jumatate de milion de locuitori, in majoritate rusi si ucraineni, a rupt legaturile cu R. Moldova dupa conflictul armat din perioada 1992-1993, in care a fost sprijinit de Rusia.