Moscova denunta amestecuri straine in protestele recente fata de Vladimir Putin

Rusia a avertizat deja Statele Unite si Germania, pe care le acuza ca sustin recentele actiuni ale opozitiei - care protesteaza in fiecare weekend de la mijlocul lui iulie, in capitala rusa, fata de o respingere a candidatilor sai in alegerile locale de la 8 septembrie.Este vorba despre una dintre cele mai puternice miscari de protest de la revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, in 2012.In cadrul unei reuniuni extraordinare, luni, in vederea evocarii unor presupuse "amestecuri straine", deputatii rusi au anuntat infiintarea unei comisii cu privire la acest subiect, a carei activitate urmeaza sa inceapa la sfarsitul lunii, potrivit agentiilor ruse de presa.Diplomatii si jurnalistii straini suspectati de "amestec" urmeaza sa fie chemati sa dea explicatii in fata acestei comisii, a precizat Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus.Moscova a convocat la inceputul lui august un diplomat american in Rusia, in semn de protest fata de publicarea pe site-ul si contul de Twitter al Ambasadei Statelor Unite a unui mesaj care prezenta traseul unei manifestatii a opozitiei.Catalogate drept "propaganda in favoarea participarii" la manifestatie, aceste mesaje ii indemnau, cu toate acestea, pe cetatenii americani prezenti in Rusia sa evite zona si prezentau traseul manifestatiei.Rusia a convocat, de asemenea, o diplomata germana, pentru a denunta ceea ce considera un "apel direct la a manifesta" din partea postului de radioteleviziune german Deutsche Welle (DW) pe retele de socializare.Agentia rusa de supraveghere a telecomunicatiilor Roskomnadzor a cerut, la randul sau, gigantului american Google sa interzica publicitatea actiunilor opozitiei pe platforma video YouTube.Majoritatea manifestatiilor - neautorizate - au fost dur reprimate de catre politie si s-au efectuat arestari in masa.Aproape toti reprezentantii opozitiei ispasesc, in prezent, pedepse scurte cu inchisoarea.