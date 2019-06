Moscova ia partea Iranului in scandalul dronei prabusite

Ziare.

Consilierul lui Vladimir Putin a lansat aceste acuzatii in fata presei, relateaza Reuters.Elemente prezentate de catre Statele Unite cu scopul de a arata ca Iranul se afla in spatele unor atacuri vizand petroliere la Marea Oman sunt "de o calitate extrem de proasta si putin profesioniste", a apreciat Patrusev.Nikolai Patrusev a precizat ca a obtinut informatii despre pozitia dronei distruse de iranieni de la Ministerul rus al Apararii.El a denuntat drept "inacceptabil" ca Iranul sa fie prezentat drept o amenintare la adresa securitatii internationale, asa cum au facut Statele Unite.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a apreciat, marti, la randul sau, citat de agentia de presa RIA Novosti, ca situatia in regiunea Golfului Persic evolueaza intr-o directie "periculoasa".