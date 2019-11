Moscova lanseaza o campanie impotriva miscarii antivaccin cu ajutorul...vampirilor (Video)

Ziare.

Departamentul de sanatate al Moscovei a lansat saptamana aceasta pe internet un videoclip in care eroul este un vampir infricosator, insotit de fiica sa, care intreaba un medic daca aceasta poate bea in siguranta sangele persoanelor nevaccinate.Medicul, care afirma ca ar fi bine sa nu bei sange deloc, observa ca ar fi deosebit de periculos sa consumi hemoglobina unei persoane nevaccinate, relateaza AFP."Deci, de aceea unii parinti sunt impotriva vaccinarii, pentru a ne impiedica sa le muscam copiii?", intreaba Dracula moscovit.Videoclipul se incheie cu un apel la vaccinarea copiilor, in conditiile in care in Rusia, ca in alte tari din Europa si in Statele Unite, miscarea antivaccin castiga teren.Mai multi oficiali moscoviti au cerut joi ca vaccinarea sa devina obligatorie.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Programul Natiunilor Unite pentru Copii (Unicef) au avertizat in iulie ca rata vaccinarilor este in scadere in intreaga lume, in special impotriva rujeolei.Rusia si alte trei foste republici sovietice - Ucraina, Kazahstan si Georgia - au totalizat 78% din cazurile de rujeola in primul semestru al anului 2019.Un studiu realizat anul trecut de Universitatea George Washington a constatat ca troli informatici rusi se aflau in spatele unei campanii antivaccinare pe retelele sociale din Statele Unite.