Moscova raspunde ironic la decizia Londrei de a expulza diplomati rusi: Nu ne temem de frig

Ziare.

com

"Temperatura relatiilor ruso-britanice a scazut la minus 23 de grade Celsius, dar nu ne temem de frig", a scris institutia diplomatica rusa in mesajul sau, pe care il insoteste cu imaginea unui termometru in gheata, relateaza RIA Novosti.Potrivit editiei de joi a ziarului Kommersant, care citeaza o sursa diplomatica, Rusia va raspunde cel mai probabil printr-o masura similara de expulzare a unor diplomati britanici aflati la post in Federatia Rusia.Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat, miercuri, boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii Guvernului sau si de familia regala britanica."Nu exista nicio alta concluzie decat ca statul rus este vinovat de o tentativa de omor care l-a vizat pe Serghei Skripal (66 ani) si pe fiica sa Iulia (33 ani) ", a declarat Theresa May in fata Parlamentului britanic.Ca represalii, Theresa May a anuntat si o serie de sanctiuni impotriva Rusiei, incepand cu expulzarea a 23 de diplomati rusi , despre care Regatul Unit considera ca sunt in fapt "agenti de informatii nedeclarati".Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, a avertizat, miercuri, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta, unde a fost tot flancul estic. Si la B9 si la Bruxelles, noi nu am incetat sa vorbim despre amenintarea rusa care este tot mai evidenta", a spus acesta.