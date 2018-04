Moscova sustine ca atacul chimic din Siria a fost inscenat de serviciile secrete ale unui stat rusofob

Ziare.

"Dispunem de probe irefutabile potrivit carora este vorba despre o noua inscenare si ca serviciile speciale ale unui stat aflat in prezent in prima linie a unei campanii rusofobe au participat la aceasta inscenare", a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa.Potrivit Castilor Albe siriene - salvatori in zone rebele, si ONG-ului medical Syrian American Medical Society, zeci de persoane au fost ucise pe 7 aprilie, la Duma , intr-un atac cu "gaze toxice", imputat de catre Occident regimului lui Bashar al-Assad, care dezminte orice responsabilitate.Armata rusa a acuzat miercuri Castile Albe de faptul ca au " inscenat in fata camerelor de luat imagini un atac chimic contra unor civili ", relateaza AFP.Donald Trump si mai multi dintre aliatii sai occidentali au declarat ca iau in calcul sa procedeze la atacuri cu scopul de a pedepsi Damascul.Serghei Lavrov a indemnat, vineri, Washingtonul sa foloseasca, cu Moscova, "metode diplomatice care nu includ ultimatumuri si amenintari".Avertizand impotriva oricarei interventii militare si unui scenariu asemanator celor din Libia si Irak, el a dat asigurari ca "chiar si excese insignifiante vor provoca noi valuri de migranti in Europa si alte evolutii de care nici noi si nici partenerii nostri europeni nu avem nevoie".Vizand Statele Unite, el a dat asigurari ca acest val migratoriu ar putea "sa-i bucure pe cei care sunt protejati de un ocean si mizeaza pe acest proces pentru a continua sa sfasie aceasta regiune in vederea proiectelor lor geopolitice".