NATO denunta incalcarea de catre Rusia a tratatului pentru interzicerea armamentului nuclear cu raza intermediara

"Indemnam Rusia sa revina fara intarziere la respectarea totala si verificabila. Rusiei ii revine, in prezent, sarcina sa respecte Tratatul INF", afirma Alianta Nord-Atlantica intr-o declaratie publicata marti, in urma unei reuniuni a sefilor diplomatiilor statelor membre la Bruxelles, potrivit AFP.Alianta a anuntat ca statele membre au ajuns la concluzia ca Rusia incalca acest tratat nuclear din Razboiul Rece, deschizand astfel calea retragerii Statelor Unite din document, in cazul in care Rusia nu se conformeaza prevederilor tratatului, relateaza The Associated Press.Ministrii de Externe ai statelor membre NATO isi exprima intr-un comunicat "sustinerea puternica fata de concluzia Statelor Unite potrivit careia Rusia isi incalca in mod grav obligatiile" care-i revin in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.Presedintele american Donald Trump a amenintat cu retragerea unilaterala din tratatul bilteral, acuzand Rusia ca-l incalca.Pe de alta parte, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a acuzat, marti, Rusia ca foloseste Crimeea ca platforma pentru a prelua controlul asupra apelor in largul estului Ucrainei.Aliatii au depus marti eforturi sa gaseasca mijloace prin care sa descurajeze Moscova sa destabilizeze aceasta fosta republica sovietica si sa respecte Tratatul INF.Rusia a anexat Peninsula ucraineana Crimeea in 2014.La 25 noiembrie, Paza de Coasta rusa a deschis focul asupra a trei nave militare ucrainene in largul Crimeei, unde se afla baza Flotei ruse la Marea Neagra. Navele au fost confiscate, iar membrii echipajelor luati prizonieri.Ministrul ucrainean de Externe Pavlo Klimkin a indemnat NATO, in cadrul acestei reuniuni, sa sustina Kievul in aceasta confruntare cu Moscova la Marea Neagra si la Marea Azov, o cale maritima-cheie in comertul ucrainean.In prezent NATO efectueaza misiuni de patrulare maritima si aeriana in regiune.Stoltenberg a subliniat ca NATO "ofera deja o sustinere politica si practica" Ucrainei."Exsta deja o importanta prezenta NATO la Marea Neagra", a subliniat el.NATO a ajutat Ucraina sa-si modernizeze fortele armate si sa-si consolideze prezenta la Marea Neagra in ultimul an, trimitand in regiune nave si aeronave suplimentare de patrulare.Trei state membre NATO din regiune - Romania, Turcia si Bulgaria - au adoptat, de asemenea, masuri.Statele membre NATO si UE au impus, de asemenea sanctiuni economice Rusiei dupa anexarea Crimeei, iar in prezent vointa unei largiri a acestor sanctiuni este redusa.Klimkin a salutat sustinerea politica pe care Kievul a primit-o la Bruxelles. Insa "nu ar trebui sa ramanem la nivel de declaratii, oricat de puternice sunt aceste declaratii", a indemnat el."Este necesar sa cream un raspuns coordonat fata de actiunile Rusiei", a pledat ministrul ucrainean, precizand ca a prezentat "un set de masuri practice si un numar de propuneri" reuniunii cu privire la ceea ce pot face impreuna NATO, Ucraina si Georgia.El a sugerat sa se impuna o interdictie navelor ruse care intra in porturi ale altor tari, in cazul in care Moscova continua sa blocheze Marea Azov si a anuntat ca va prezenta aceeasi propunere statelor membre UE saptamana viitoare.Autoritatile ucrainene au anuntat marti ca traficul maritim a fost reluat pe mare, insa un oficial de rang inalt de la Departamentul de Stat american a apreciat ca la NATO "nimeni nu va percepe acest lucru drept o masura satisfacatoare, care sa incheie problema"."Inclusiv o blocada partiala este inacceptabila din punctul nostru de vedere, atat in baza dreptului international, cat si a obligatiilor rusilor fata de ucraineni din perspectiva acordurilor lor bilaterale cu privire la modul in care gestioneaza trecerea", a declarat acest oficial.NATO este ingrijorata de asemenea de sistemul de rachete rus de tip SSC8. Statele Unite au impartasit informatii ca probe membrilor Aliantei care arata ca acest sistem de racheta de croaziera cu lansare de la sol poate da Moscovei capacitatea de a efectua un atac nuclear in Europa anuntat din scurt sau neanuntat.Washington acuza ca acest sistem incalca prevederile Tratatului INF, care interzice o intreaga clasa de rachete de croaziera cu lansare de la sol cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri, iar Trump ameninta cu o retragere din tratat."Este urgent ca Rusia sa-l respecte deplin, transparent si verificabil, deoarece Tratatul INF este foarte important in securitatea noastra", a subliniat Stoltenberg marti.Unele state europene membre NATO se tem ca Trump ar putea sa anunte in urmatoarele luni ca Statele Unite parasesc tratatul. Acest anunt acorda Rusiei un termen de sase luni sa se conformeze sau nu.