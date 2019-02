Ninsori record la Moscova. Stratul de zapada a atins 36 de centimetri (Video)

Ziare.

Potrivit agentiei de presa RIA Novosti, care citeaza serviciile meteorologice ale capitalei ruse, "un nou record zilnic de precipitatii in 140 ani de inregistrare a fost batut" in noaptea de marti spre miercuri, la Moscova, care a batut de asemenea "precedentul record ce data din iarna lui 1995".Un strat de zapada de 36 de centimetri a acoperit capitala rusa, precizeaza Centrul meteorologic Fobos pe site, adaugand ca "ninsorile se vor domoli (miercuri) seara si se vor opri in cursul noptii" de miercuri spre joi.Transporturile publice functionau, cu toate acestea, in mod normal, iar marile artere erau doar un pic mai blocate ca de obicei.Numai aeroporturile erau afectate. Compania nationala Aeroflot a hotarat inca de marti sa anuleze aproximativ 70 de zboruri cu plecarea sau sosirea pe Aeroportul moscovit Seremetievo, pentru a evita un blocaj. Cateva zeci de zboruri prezentau intarzieri miercuri."Un record de ninsori vechi de 20 de ani a fost batut. In afara de asta, temperaturi extreme. Toate serviciile municipale lucreaza in regim deplin. Fiti atenti pe drumuri si trotuare", a declarat primarul Moscovei Serghei Sobianin, pe contul sau de Twitter.Posturile de televiziune ruse prezentau miercuri imagini cu utilaje de deszapezit actionand in capitala rusa, unde serviciile muncipale sunt obisnuite sa faca fata unor asemenea ninsori.Aproape 60.000 de agenti si 14.000 de vehicule sunt folosite de Serviciul drumurilor al Moscovei in vederea deszapezirii, fara a pune la socoteala muncitori de la alte servicii sau intreprinderi private.Cantitatile de zapada cazute risca sa se transforme in balti uriase la sfarsitul saptamanii, in contextul in care se anunta temperaturi pozitive, neobisnuit de mari pentru acest anotimp.