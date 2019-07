Nivel alarmant al radiatiilor in zona unde s-a scufundat submarinul sovietic Komsomolet

Ziare.

Totusi, poluarea radioactiva nu reprezinta o amenintare pentru om, transmite marti agentia de presa rusa oficiala TASS, citand postul de televiziune norvegian TV2, care citeaza la randul sau membri ai primei expeditii comune de cercetare ruso-norvegiene in zona scufundarii.Analiza primelor probe din conducta de ventilare a submarinului a aratat ca emisia de radiatii de pe submarinul scufundat continua. Dupa cum apreciaza oamenii de stiinta norvegieni, rezultatele ultimelor masuratori sunt mai mari decat nivelul constatat de o expeditie rusa in 2007."Vom examina probele mai amanuntit dupa ce ne vom intoarce la tarm. Nivelul de radiatie inregistrat aici este de 100 Bq/l", a declarat Hilde Elise Heldal, sefa expeditiei.Astfel, una dintre probele prelevate indica un nivel radioactiv care depaseste de 100.000 de ori indicii apei curate marine, transmite portalul informational RNS, citand canalul de televiziune TV2.Cu toate acestea, poluarea nu este periculoasa. "din aceste zone din nord", spune Heldal, citata de TV2.Se presupune ca scurgerea s-a produs din cauza corodarii treptate a structurilor interne ale submarinului.Submarinul de a treia generatie K-278 Komsomolet a fost construit in 1983. La 7 aprilie 1989, in urma unui incendiu la bord, submersibilul cu propulsie nucleara s-a scufundat in Marea Norvegiei. Din cei 69 de membri ai echipajului, au murit 42 de persoane.Submarinul se afla la o adancime de aproape 1.700 de metri, conform publicatiei ruse Vzgliad.Expeditia comuna ruso-norvegiana catre Komsomolet si-a inceput activitatea la 6 iulie. Din 1989, Rusia si Norvegia au efectuat expeditii in mod separat de cateva ori la locul accidentului, iar in perioada 1991-1993 Norvegia a inregistrat un nivel crescut de Cesiu-137 radioactiv in apele din apropierea locului unde s-a scufundat submarinul.In timpul cercetarilor actuale, dispozitivul subacvatic Aegir 6000 a inregistrat primele imagini ale submarinului dupa o lunga perioada de timp, acestea fiind difuzate si pe Internet. Fotografia arata ca intregul corp al submarinului a avut de suferit mult in cei peste 30 de ani care s-au scurs de la accident.