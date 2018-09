Noi proteste de amploare in Rusia fata de reforma pensiilor, cu toate ca Putin a promis ca va face cateva concesii

Ziare.

com

Pe langa protestul din Moscova, cetatenii au organizat manifestatii in mai multe orase ale tarii, relateaza BBC.Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va modifica prevederile initiale pentru legea pensiilor, in urma protestelor organizate de cetatenii nemultumiti de majorarea varstei de pensionare.Intr-o aparitie televizata, Vladimir Putin a anuntat ca varsta de pensionare va creste de la 55 de ani la 60, nu la 63, cum era prevazut in legea initiala. Pentru barbati, varsta de pensionare va creste de la 60 la 65 de ani, conform propunerii initiale.Presedintele rus a declarat ca reforma pensiilor este necesara deoarece numarul cetatenilor cu varsta necesara pentru munca este in scadere.Uniunile sindicalistilor au criticat reforma, spunand ca este posibil ca multi oameni sa nu mai traiasca suficient pentru a-si primi pensiile.In Rusia , speranta de viata pentru barbati este de 66 de ani, iar pentru femei 77 de ani, conform unui raport al Organizatiei Mondiale de Sanatate.Protestele majore desfasurate in ultima perioada impotriva modificarii legislative i-au scazut popularitatea lui Putin de la 80% la doar 64%, se arata intr-un sondaj national realizat de VTsIOM.