O nava ruseasca a efectuat exercitii de trageri cu racheta Kalibr in Marea Neagra

"In conformitate cu planul de antrenament de lupta, fregata Amiral Grigorovici din cadrul Flotei Marii Negre a efectuat un exercitiu de trageri cu munitie de razboi pentru a lovi cu sistemul de rachete Kalibr o tinta de suprafata intr-un poligon naval din Marea Neagra ", a comunicat biroul de presa al Flotei ruse.A fost pentru prima data cand o nava de suprafata din cadrul Flotei Marii Negre a efectuat un exercitiu de trageri cu sistemul de rachete de precizie Kalibr, a precizat biroul de presa."Racheta a lovit cu succes tinta ce simula o nava inamica aflata la o distanta de aproximativ 40 de mile nautice (circa 80 de kilometri) ", potrivit autoritatilor ruse.Mai multe drone au confirmat ca racheta a lovit cu acuratete tinta.Poligonul naval a fost inchis circulatiei maritime in perioada desfasurarii exercitiului. Unsprezece nave de razboi si de suport, cat si mai multe aeronave, au participat la operatiunea de mentinere asigurarii securitatii in zona pe timpul desfasurarii exercitiului, a adaugat biroul de presa al Flotei ruse.