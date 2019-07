O vedeta Instagram a fost gasita intr-o valiza, cu gatul taiat

Ziare.

Tanara devenita influencer pe retelele sociale se mandrea cu peste 90.000 de followeri pe Instagram si terminase recent Medicina, relateaza Variety Karaglanova planuia o calatorie in Olanda pentru a-si sarbatori aniversarea de 25 de ani, impreuna cu iubitul si familia. Dar parintii ei s-au ingrijorat cand nu a mai raspuns la telefon timp de cateva zile.Dupa ce l-au contactat pe proprietar pentru a avea acces in apartamentul ei, parintii i-au gasit trupul in interiorul unei valize, cu gatul taiat. Conform Politiei, in casa nu exista semne cum ca Karaglanova s-ar fi luptat cu agresorul si nu a fost gasita nicio arma la locul crimei.Karaglanova era cunoscuta pentru postarile sale din calatoriile de lux, unde a pozat in state precum Italia, Austria si Spania.Ultima sa fotografie de Instagram o arata la piscina in Corfu, Grecia.Pe langa popularul ei cont de Instagram si blogul de calatorii, tanara a terminat recent Medicina la Moscova, unde s-a specializat in dermatologie.In prezent, anchetatorii merg pe pista geloziei unui fost iubit ca un posibil motiv al crimei.B.B.