O zi de munca din viata unui trol rus. Cum a patruns Putin in mintea americanilor

Cei 13 erau actionari sau lucrau pentru compania Internet Research Agency , cunoscuta si sub numele de "Troll Factory", cu sediul in Sankt Petersburg, Rusia.Aceasta companie a avut un rol major in raspandirea de informatii false in timpul campaniei electorale prezidentiale din SUA, folosind mijloace ilegale, conform deciziei curtii din Washington.In timpul anchetei, doi dintre angajatii "fabricii de troli" au decis sa colaboreze cu anchetatorii si au descris cum functiona intreaga operatiune. O parte din marturiile lor se afla in rechizitoriul de 37 de pagini depus de anchetatorii FBI la tribunal, in urma caruia Curtea cu Juri a luat decizia de a-i pune sub acuzare pe cetatenii rusi.Internet Research Agency a fost infiintata si finantata de unul dintre miliardarii lui Putin, Evgheni Prigozhin , in varsta de 56 de ani. Oligarhul este in capul listei persoanelor acuzate de spionaj si conspiratie de catre curtea din Washington."Americanii sunt oameni foarte sensibili; ei vad ce vor sa vada. Am mult respect fata de ei. Nu sunt deloc suparat ca am ajuns pe aceasta lista. Daca vor sa vada diavolul, lasati-i sa-l vada", a declarat Evgheni Prigozhin pentru agentia de presa rusa Ria Novosti.Nu se intelege din declaratia lui daca ultima referire a oligarhului rus este o concluzie a muncii trolilor sau o amenintare la adresa publicului american.Unul dintre trolii care au vorbit cu agentii FBI a descris cum era organizata munca in "fabrica". Din motive de siguranta personala, fiind un martor valoros pentru anchetatori, numele lui nu a fost facut public.Conform New York Times, fostul trol primea un salariu de peste 5.000 de dolari pe luna. Pe piata muncii din Rusia, acesta e unul urias. Un angajat castiga, in medie, 500 de dolari pe luna. Trolii erau selectati dintre studenti sau absolventi preocupati de scris care doreau sa se angajeze ca jurnalisti."Eram foarte tanar si nu m-am gandit la partea morala. Am scris doar pentru ca iubeam scrisul. Nu incercam sa schimb lumea", a povestit trolul, citat de New York Times.Acesta a relatat ca proba pentru a fi angajat a fost sa realizeze un eseu despre "Doctrina Dulles" , o teorie a conspiratiei extrem de populara in Rusia, in care se sustine ca primul sef al CIA Allen Dulles (1953-1961) a creat un plan prin care "sa distruga Rusia prin coruperea valorilor morale si a mostenirii culturale", scrie New York Times.Conform marturiei fostului angajat al fabricii de troli, prima indatorire a fiecarui nou admis era sa-si creeze trei profiluri pe platforma de bloguri "Live Journal", unul dintre cele trei profiluri trebuia asociat cu publicarea unei serii de articole serioase, de referinta, celelalte doua profiluri puteau promova si subiecte superficiale.Trolii lucrau in doua schimburi de cate 12 ore. Conform cotidianului american care citeaza marturia fostului angajat, fabrica era impartita in doua divizii - limba rusa si limba engleza.Tintele propagandistice nu erau doar SUA sau Marea Britanie, dar si cetatenii rusi. Subiectele erau diferite, in functie de publicul tinta. Angajatii le primeau intr-un mesaj trimis prin email, la inceputul turei si erau descrise prin cuvinte sau expresii cheie: presedintele Vladimir Putin, Barack Obama, Ucraina, eroismul ministrului Apararii, razboiul din Siria, rolul Americii in raspandirea Ebola etc.Pe langa aceste subiecte, mailul continea si ideile principale care urmau sa fie dezvoltate in articole. Trolul rus care a fost de acord sa colaboreze cu anchetatorii a spus ca lucra pentru divizia rusa, aici scria articole, cei de la divizia engleza scriau textele ca fiind comentarii la articole sau postari in grupuri de discutii, strategia fiind diferita.Dupa marturiile celor anchetati, reiese ca angajatii nu intrau prea des in legatura cu managementul, dar, de exemplu, a existat un coordonator al trolilor in perioada campaniei electorale din SUA, sustine martorul. Fabrica nu tintea doar obiective din afara Rusiei, cum ar fi Hillary Clinton, Obama, dar si pe liderii opozitiei ruse, Alexei Navalny fiind un client permanent al mesajelor fabricii.Dupa ce un articol era scris, incepea cu adevarat operatiunea de raspandire a mesajului respectiv la cat mai multi utilizatori de retele sociale. Pentru asta existau oameni specializati, se foloseau softuri si o retea vasta de conturi false de Twitter, Facebook, pentru raspandirea mesajului."Ideea principala era aceea de a influenta gandirea oamenilor, de a ridica nivelul de patriotism in randul poporului rus si de a ilustra in mod negativ SUA", a declarat pentru New York Times, fostul angajat al Internet Research Agency, din Rusia.Punerea sub acuzare a celor 13 cetateni rusi, printre care si proprietarul fabricii de troli, arata ca autoritatile SUA detin informatii despre programul rusesc de influentare a opiniei publice americane, iar rechizitoriul prezentat saptamana trecuta reprezinta doar varful aisbergului.Aceste acuzatii "sugereaza ca anchetatorii lui Mueller au reusit sa patrunda adanc in comunicatiile interne ale fermei de troli din Sankt Petersburg, dar acuzatiile nu indica modul in care a fost obtinut un astfel de acces. Rechizitoriul furnizeaza descrierea cea mai precisa de pana acum a interferentelor rusesti in alegeri, descriind actiunea unei echipe de optzeci de persoane care avea specialisti in grafica, analiza de date si optimizare pentru motoarele de cautare, avand scopul sa induca in eroare publicul american", scrie cotidianul Washington Post Exista informatii ca acest mod de operare prezentat de anchetatorii FBI e folosit intens de catre regimul Putin si pentru a ataca democratiile din Uniunea Europeana. Brexit-ul poate fi un efect al unei astfel de campanii. Mai multi oficiali britanici au facut declaratii si au prezentat informatii in acest sens.Romania este si ea o tinta a propagandei Kremlinului."Kremlinul urmareste subminarea democratiilor occidentale prin exploatarea problemelor lor interne: sustinandu-i pe extremistii locali, alimentand nemultumirile, potentand fortele prorusesti, iar, acolo unde nu sunt, pe cele anti-occidentale, facand Vestul sa renunte la propriile valori, la umanitate, toleranta, civilitate si sa adopte valorile si comportamentul Rusiei si chiar modelul politic promovat de ea, cu militarizarea societatii, cu servicii secrete omnipotente si omniprezente, cu presa controlata de putere, infiltrarea presei si a organizatiilor societatii civile, interzicerea finantarii din fonduri straine a activitatii ONG-urilor etc.", scrie analistul politic Armand Gosu pentru "Revista 22"