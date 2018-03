Occidentul greseste dand o replica prea blanda la neurotoxina Rusiei

Reactii diplomatice

Va gasi oare Vestul replicile potrivite? Conform sefului diplomatiei britanice, dovezile implicarii Rusiei in atentatul asupra lui Serghei Skripal si a fetei sale, Iulia, sunt covarsitoare.In cauza e gazul neurotoxic utilizat in crima, o arma chimica numita "novicioc" si fabricata, potrivit expertilor apuseni, doar de sovietici. Intrucat oficialii rusi au replicat ultimatumului Londrei cerand lamuriri fie intr-o maniera evaziva, fie negand cinic orice implicare, Londra a trecut la contramasuri.Regatul Unit a expulzat 23 de diplomati rusi , prezumtiv implicati in actiuni de spionaj. Britanicii au inghetat contactele bilaterale la nivel inalt. Si au anuntat boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din cursul acestei veri, adjudecat si organizat de Rusia.Concomitent, au luat masuri sa-si apere militarii de atacuri cu antrax, o arma biologica redutabila. In fine, se proiecteaza edificarea, in sudul Angliei, a unui centru de protectie contra armelor chimice.La ONU, diplomatii britanici au acuzat Kremlinul de violare a conventiei privind armele chimice si au declarat ca e de asteptat ca asemenea atacuri sa se repete. In replica, ambasadorul Rusiei, Nebensia, nu s-a jenat sa nege orice amestec al Rusiei si sa infiereze ceea ce a calificat drept "atmosfera isterica" creata de britanici.SUA s-au solidarizat clar cu Londra, contrazicandu-i o data in plus pe heralzii de stanga ai unei presupuse "rusofilii" a presedintelui Donald Trump. Prin purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, ca si in Consiliul de Securitate al ONU, America a condamnat ferm actiunea fara precedent a Rusiei. Casa Alba, s-a spus, "impartaseste aprecierea Londrei potrivit careia Moscova poarta raspunderea pentru abominabilul atac asupra lui Skripal".Conform purtatorului de cuvant al Casei Albe, care a pus degetul pe rana, atacul cu gaz neurotoxic se potriveste modelului de comportament al Rusiei, de vreme ce aceasta tara "desconsidera (sistematic) prevederile dreptului international, submineaza suveranitatea altor state si incearca sa infiltreze si sa discrediteze institutiile si procesele democratice occidentale".Desensibilizata de o lunga istorie de asasinate neelucidate si nepedepsite asupra criticilor Kremlinului, precum si de implicarea trupelor lui Putin in genocidalul razboi sirian de partea unui criminal in masa ca Bashar al Assad, Rusia pare a se fi dezbarat de orice rusine.Doar asa, precum si prin absenta fricii de repercusiuni, se poate explica atacul asupra unui stat NATO efectuat cu arme chimice. E, dupa stiinta mea, cea dintai agresiune din Europa infaptuita, de la Primul Razboi Mondial incoace, prin recurs la astfel de arme, daca facem abstractie de genocidul din camerele de gazare naziste gazduind parte din Holocaust.Deloc intamplator, partenerii europeni ai Regatului Unit au reactionat si ei cu vadita ingrijorare, desi, din pacate, net mai putin transant decat americanii.Unii experti au tinut sa se ascunda dupa deget, observand ca, desi neurotoxina provine din Rusia, nu exista probe irefutabile, utilizabile in justitie, de implicare directa a Kremlinului in atacul care a lasat un tata si pe fiica lui in coma, la Salisbury, la sud-vest de Londra. Altii au cerut, ilar, cooperarea cu prezumtivul faptas in elucidarea incidentului soldat cu ranirea grava a fostului agent dublu rus.Noul ministru de Externe al Germaniei, Heiko Maas, si-a manifestat, salutar, intelegerea pentru riposta britanica. La randul sau, ministrul german al Apararii a avut bunul simt de a condamna atentatul, reliefand ca "reprezinta o lovitura grea la adresa securitatii internationale".Inainte de a se intretine, joi, cu omologul ei britanic, Ursula von der Leyen a amintit de asasinarea criticului lui Putin, fostul agent secret Alexander Litvinenko, ucis probabil de rusi la Londra cu poloniu radioactiv si a cerut Moscovei sa participe la elucidarea crimei asupra familiei Skripal.Or, asemenea apeluri par aproape la fel de futile precum chemarile cuminti la perpetuarea contactelor cu Rusia de felul celei lansate, dupa atacul asupra familiei Skripal, de catre proaspat reinvestita cancelara Angela Merkel. Sefa reimprospatatei coalitii guvernamentale germane, crestin-social-democrate, ar trebui sa stie ca nimic n-a incurajat in istorie regimurile teroriste, totalitare, criminale si autoritare mai mult decat orice forma de impaciuitorism.In replica, reprezentatii Moscovei si agentii ei de influenta din Vest nu obosesc sa puna, locvace, intrebari sugerand prezumtiva implicare a unor spioni lucrand pe cont propriu, ori o presupusa "lipsa de interes" a Rusiei in a comite un act de natura sa-i deterioreze grav relatiile cu vestul."De ce ar fi facut-o?" - se intreaba, in context, occidentali naivi, cot la cot cu politicienii cumparati de Putin. Raspunsul la chestiunea mobilurilor Rusiei nu e, totusi, greu de identificat.Intrebat pentru ce sunt numiti ministri penali in Guvernul Dancila, PSD-istul C. Stefanescu, dregatorul unui partid comunist nereformat si fost membru al unei formatiuni de ex-securisti ca PRM, a raspuns: "Pentru ca putem". Si fostul sef al KGB, Putin, considera, vadit, ca-si poate permite orice.Intrucat si-a edificat un imperiu stalinist bazat pe frica de politie politica, Putin mai crede ca nu poate tolera disidente in esafodajul serviciilor sale secrete fara sa-i riste integritatea.Cu atat mai important ar fi ca Vestul sa-i ofere Kremlinului o replica lipsita de orice echivoc ori tendinta impaciuitorista. Una comuna, deopotriva diplomatica, politica, economica, informationala si defensiv-militara.