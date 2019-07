Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat din nou

Ziare.

Navalnii, cunoscut drept critic al Kremlinului, a fost unul din cei peste 500 de protestatari retinuti luna trecuta la o manifestatie, la Moscova, unde cereau pedepsirea politistilor acuzati ca i-au inscenat jurnalistului Ivan Golunov infractiuni legate de droguri.Golunov a fost retinut de politisti pe strada, pe 7 iunie. Anchetatorii au sustinut ca s-au gasit droguri atat asupra sa, cat si ulterior, la o perchezitie domiciliara. In urma protestelor presei si opozitiei, jurnalistul a fost in cele din urma eliberat, iar acuzatiile impotriva sa au fost retrase.Navalnii a mai fost arestat de mai multe ori pentru presupuse incalcari ale legii; o condamnare suferita cu una din ocaziile respective l-a impiedicat sa candideze la presedintia Rusiei in 2018, impotriva lui Vladimir Putin.