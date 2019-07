Opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, sustine avocata lui

Ziare.

com

"Este intr-adevar o otravire cu o substanta chimica necunoscuta", a declarat Mihailova ziaristilor, in fata spitalului. "Care anume, unde s-a intamplat, ce este? Nimeni nu poate spune. Inca nu s-a stabilit", a adaugat ea, citata de AFP.Avocata a precizat ca lui Navalnii i-au fost cel mai mult afectati ochii si ca se va solicita eliberarea lui din motive medicale.Dupa cateva minute, medicul oftalmolog Anastasia Vasilieva, care l-a tratat pe liderul opozitiei in 2017, cand a fost stropit cu dezinfectant, a declarat ca medicii din spital au semnat ordinul de externare si implicit de reincarcerare, desi Navalnii nu se refacuse complet. "Alexei se simte mai bine, dar ma tem ca nu se va face nicio incercare de a afla despre ce substanta este vorba", a mai spus ea.Vasilieva a apreciat ca "nu este bine si nu este profesionist" sa se permita revenirea lui Navalnii, fara sa se cunoasca rezultatele analizelor, intr-un loc unde i-a fost administrat un produs chimic necunoscut si ca "ar fi trebuit tinut sub observatie".Medicul a explicat ca o reactie dermatologica ar fi trebuit sa se produca la locul de contact, insa Navalnii a manifestat o eruptie cutanata generalizata. "Este o intoxicatie generalizata", a afirmat Vasilieva.Alexei Navalnii, in varsta de 43 de ani, este cel mai cunoscut opozant fata de Kremlin. El a fost transferat duminica din inchisoare in spital, dupa ce fusese incarcerat saptamana trecuta, in urma unei manifestatii a opozitiei pentru alegeri libere, soldata cu peste 1400 de arestari la Moscova. Conform autoritatilor, Navalnii a manifestat o "reactie alergica grava" ; cunoscutii sai sustin ca el nu a suferit niciodata de alergii.