Opozantul rus Alexei Navalnii a fost spitalizat in urma unei reactii alergice

Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa aiba loc la 8 septembrie.In pofida interdictiei, manifestatia a avut loc sambata in centrul Moscovei, iar fortele de ordine au arestat 1.373 persoane , intr-una dintre cele mai importante actiuni de represalii din ultimii ani, potrivit unui bilant publicat duminica de organizatia neguvernamentala OVD-Info, specializata in monitorizarea manifestatiilor in Rusia, conform AFP.Potrivit ONG-ului, acesta este cel mai mare numar de arestari de la protestul din 2012 impotriva revenirii lui Vladimir Putin la Kremlin.Potrivit cifrelor oficiale ale politiei Moscovei, circa 3.500 de persoane, intre care aproximativ 700 de jurnalisti si bloggeri, au fost prezente sambata la manifestatie. Politia a comunicat sambata 1.074 arestari "pentru diverse delicte".Navalnii a fost spitalizat in timp ce a prezentat "o umflare severa la nivelul fetei si roseata pe piele", explica pe Twitter Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a opozantului rus.Cauza acestei reactii alergice nu este cunoscuta deocamdata, a adaugat ea, precizand ca Navalnii nu a suferit niciodata astfel de simptome.Navalnii a stat de mai multe ori in inchisoare in ultimii ani din cauza implicarii sale in organizarea de proteste impotriva lui Vladimir Putin.Ambasada SUA in Rusia a denuntat duminica utilizarea "disproportionata a fortei politienesti". "Violenta si arestarile submineaza dreptul cetatenilor de a participa la procesul democratic", noteaza intr-un mesaj pe Twitter purtatoarea de cuvant a ambasadei americane Andrea Kalan.