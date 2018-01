Orasul pe care Rusia l-a ascuns zeci de ani iese acum la iveala. Ce experimente faceau aici comunistii

Ziare.

com

In padurile Muntilor Ural se ascunde Ozersk, orasul pazit de porti si garduri de sarma. Vreme de decenii intregi, nu a aparut pe vreo harta, dar a gazduit 100.000 de oameni. Astazi, lacurile, florile si strazile decorate de o parte si de alta de copaci transforma orasul interzis in idealul american de suburbie.Orice reminiscenta a trecutului pare sa fi parasit locul. La margine de drum, femeile vand legume si fructe. Pe strazi, mamele isi plimba bebelusii in carucioare, copiii se joaca, iar baietii mai mari se lauda cu schemele de skateboarding fetelor. Intr-o padure din apropiere, familiile inoata in lac, iar batranii se odihnesc pe bancute.Peisajul suburban perfect este insa risipit de realitatea pe care o cunosc locuitorii lui.