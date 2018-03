Otravirea spionului rus: Unul dintre creatorii neurotoxinei e convins ca doar Rusia putea pune la cale atacul

Ziare.

"Faptul ca neaga Kremlinul nu inseamna nimic, asta fac toti criminalii", a spus Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, intr-un interviu la casa sa din Princeton, New Jersey, unde locuieste in exil de peste 20 de ani.Acesta s-a aratat convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Noviciok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit.Mirzayanov a spus ca a petrecut mai multi ani testand si imbunatatind Noviciok, numele dat unui grup de arme chimice pe care Rusia le-a creat in secret in ultimele stagii ale Razboiului Rece.Noviciok este de zece ori mai puternica decat neurotoxina VX, cea folosita pentru a-l asasina pe fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un.Programul rusilor a produs mai multe tone de Noviciok."Nimeni nu stia de acest lucru", a spus Mirzayanov.La inceputul anilor '90, pe masura ce tarile incepeau sa semneze Conventia Armelor Chimice, un tratat care avea ca scop prevenirea dezvoltarii si folosirii armelor chimice, Mirzayanov era nemultumit ca Rusia ascundea Noviciok.El a fost concediat si trimis la inchisoare, dupa ce a scris despre noua generatie de arme chimice intr-un articol, dar acuzatiile au fost retrase in urma presiunilor venite din Vest.Mirzayanov s-a mutat apoi in Statele Unite, unde a publicat o carte in care a vorbit despre tot ce stia in legatura cu programul de arme chimice al Rusiei de pe vremea Razboiului Rece.La cateva ore dupa ce Ambasada Rusiei la Londra a anuntat ca nu va respecta ultimatumul impus de guvernul britanic , in cazul otravirii fostului spion rus, Kremlinul a transmis ca Moscova nu are nicio implicare, dar ca nu accepta limbajul ultimativ.Atacul a fost comis cu o substanta de uz militar, "cel mai probabil" de catre Rusia, a afirmat luni seara premierul Marii Britanii, Theresa May, care a dispus convocarea ambasadorului rus si a amenintat cu o riposta puternica.Potrivit unor surse din cadrul investigatiei, substanta folosita este din gama Noviciok, un agent chimic dezvoltat in laboratoarele sovietice.