Panica pe un aeroport din Moscova: Opt raniti in timpul evacuarii dintr-un avion

Pasagerii au fost cuprinsi de panica si s-au imbulzit sa iasa din avion. "Opt persoane au fost ranite in timpul evacuarii cu ajutorul unor topogane gonflabile", a indicat responsabilul mentionat, adaugand ca doi dintre raniti au fost spitalizati, arata agentia de presa TASS.O alta sursa din cadrul serviciului de urgenta a declarat pentru TASS ca niciuna dintre persoanele care au avut de suferit in cursul evacuarii nu a fost diagnosticata cu rani grave."Nu sunt copii printre raniti. Majoritatea s-a ales cu zgarieturi si vanatai. O persoana a fost spitalizata cu o glezna dislocata, iar o alta din cauza unei urgente hipertensive", potrivit acesteia."In timp ce avionul Boeing-747, cu destinatia Erevan, rula pe pista inainte de decolare, echipajul a semnalat fum la bordul aparatului de zbor", a explicat Serviciul pentru Situatii de Urgenta din regiunea Moscovei. Pilotii au anulat decolarea, iar pasagerii au fost evacuati si condusi la aeroport.Potrivit echipelor de interventie, la bordul zborului Nordwind Airlines erau 187 de persoane. Cu toate acestea, serviciul de presa al Aeroportului Seremetievo a declarat ca la bordul avionului se aflau 173 pasageri si 6 membri ai echipajului. Toti au fost dusi la Terminalul F al aeroportului, unde au primit o masa calda si asistenta necesara.Echipele de interventie, mobilizate la locul incidentului, sustin ca nu au descoperit niciun semn de incendiu sau de fum la bordul avionului. Cu toate acestea, un alt avion a fost pregatit pentru cursa spre Erevan, care urmeaza sa decoleze la 04:40, ora Moscovei.Rosaviatia, organismul de supraveghere a aviatiei civile ruse, a declarat ca decizia comandantului de bord de a intrerupe decolarea a fost justificata."Pentru a investiga cauzele si circumstantele acestui incident aerian, Rosaviatia a infiintat o comisie speciala, care si-a inceput deja activitatea", potrivit institutiei.O sursa din aviatia civila rusa a declarat pentru TASS ca avionul trecuse toate verificarile necesare inainte de zbor si a fost considerat pregatit pentru efectuarea cursei, adaugand ca, in prezent, echipa de experti incearca sa identifice originea fumului aparut la bordul aparatului.Unele media ruse scriu ca fumul a fost provocat de patrunderea unor fluide intr-unul din sistemele avionului. Ulterior, site-ul companiei aeriene NordWind, operatorul avionului implicat in incident, a postat o informatie ca echipajul Boeing 737 a decis evacuarea pasagerilor din cauza unui miros ciudat la bordul aeronavei.