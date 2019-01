Parada militara controversata la Sankt Petersburg: Rusia marcheaza 75 de ani de la sfarsitul asediului Leningradului (Video)

More than 2,500 soldiers and about 80 units of military equipment paraded through Palace Square in St. Petersburg to mark the anniversary of the end of the Leningrad siege by Nazi forces in World War IIhttps://t.co/CM6KCvCJy7 pic.twitter.com/sUqyoqtgmI - The Telegraph (@Telegraph) January 27, 2019

"Trebuie sa ne amintim"

Concert omagiu

#Putin is laying flowers at #Piskaryovskoye Memorial Cemetery in St. Petersburg to commemorate the 75th anniversary of Siege of #Leningrad

Parada, care a avut loc pe o ninsoare, in apropierea Muzeului Ermitaj, a provocat o controversa, dupa ce numeroase voci, inclusiv ale unor supravietuitori ai asediului, au denuntat un exemplu al propagandei militariste a autoritatilor.Presedintele rus Vladimir Putin, originar din acest oras, nu a asistat la parada, ci participa la o serie de alte evenimente prevazute in fosta capitala imperiala rusa, relateaza AFP.In fata unor sute de spectatori, la o temperatura de -11 grade C, peste 2.500 de militari, unii purtand mantale din piele de oaie si cizme de fetru ca cele purtate de catre militari la acea vreme, au defilat, dar si legendarul tanc de tip T-34 si lansatoare de rachete.Multimea a tinut un moment de reculegere pe sunetul metronomului. In timpul asediului, viteza unui metronom le indica locuitorilor, la radio, iminenta bombardamentelor aeriene. Majoritatea spectacorilor tineau flori in mana, iar unii plangeau."Aceasta este sarbatoare a orasului si a intregii tari", subliniaza un sef de intreprindere in varsta de 45 de ani, Ivan Kolokoltev. "Trebuie sa ne amintim, trebuie sa comemoram, pentru ca oamenii sa-si aminteasca".Alta spectatoare, Natalia Gherascenko, a venit insotita de fiul sau in varsta de 12 ani. "O defilare militara este foarte frumoasa", a apreciat femeia de 35 de ani. "Sfarsitul asediului este un eveniment foarte important pentru toata lumea".Leningradul avea trei milioane de locuitori inainte de razboi, iar 800.000 de persoane au murit de foame, boala sau ucise de bombe in cele 872 de zile de asediu al armatelor lui Adolf Hitler.Inaintea ceremoniilor, aproape 5.000 de persoane au semnat o petitie prin care indeamna la anularea paradei militare, catalogata drept un "carnaval sacrilegiu"."Eu sunt impotriva militarismului", a declarat pentru AFP inainte de defilare Iakov Gilinski, un supravietuitor al asediului, in varsta de 84 de ani. "Razboiul este o oroare".Unii considera ca banii alocati defilarii ar fi trebuit sa fie dati supravietuitorilor asediului."Persoanele in varsta ar putea sa-si cumpere medicamente si haine si sa uite, pentru un moment, sa numere cea mai mica centima", scrie comentatorul politic Anton Oreh.Un purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a dorit sa comenteze cu privire la aceasta petitie, apreciind ca Sankt Petersburgul este cunoscut prin "bogatia traditiilor sale" in domeniul controverselor.In opinia sa, este vorba despre "o data foarte importanta pentru tara intreaga, pentru toti rusii si personal pentru presedintele Putin".Putin viziteaza Cimitirul Piskarevskoie si urmeaza sa asiste la un concert in memoria victimelor.Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, nu s-a nascut in timpul asediului, insa fratele sau a murit in acesta. El este inhumat in Cimitirul Piskarevskoie.Mama lui Putin aproape ca a murit de foame in timpul blocadei, in timp ce tatal sau, care lupta in Armata Rosie, a fost ranit in apropiere de Leningrad.O serie de evenimente comemorative au avut loc, incepand de vineri, in oras, inclusiv concerte si proiectii. Duminica seara, o salva de tun va marca eliberarea orasului.Unele cladiri poarta, in continuare, avertismente ale puterii sovietice contra acestor raiduri, intr-un oras cu cinci milioane de locuitori, al carui colectiv ramane profund marcat de tragedie.Coloanele marilor monumente din oras vor fi iluminate, iar locuitorii - intre care 108.000 sunt fosti combatanti sau supravietuitori ai asediului - au fost invitati sa aprinda lumanari la ferestre.