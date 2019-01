Patriarhul Kiril sustine ca dependenta de telefoane prevesteste venirea Antihristului

Ziare.

Patriarhul Kiril a declarat, la o emisiune a televiziunii de stat din Rusia, ca utilizatorii de smartphone-uri ar trebui sa fie atenti atunci cand folosesc diverse gadget-uri pentru ca reprezinta "o oportunitate de a obtine control global asupra omenirii"."Antihristul este persoana care se va afla in fruntea Internetului, controland toata omenirea", a spus acesta, potrivit BBC "De fiecare data cand folosesti un gadget, chiar daca iti place sau nu, chiar daca ti-ai activat locatia sau nu, cineva iti poate afla locatia exacta, poate afla care sunt interesele si temerile tale", a maispus liderul Bisericii Ortodoxe Ruse pentru Rossiya 1."Daca nu cele de astazi, atunci metodele de maine si tehnologia nu vor permite doar acces la toate informatiile, ci vor permite utilizarea acestora. Va imaginati ce putere se va afla in mainile celui care va cunoaste tot ce se intampla in lume? Un asemenea control concentrat intr-un singur loc prevesteste venirea Antihristului", a adaugat Kiril.Totusi, acesta a precizat ca Biserica nu este impotriva progresului tehnologic, ci impotriva dezvoltarii "unui sistem care are ca scop controlarea identitatii persoanelor".Internautii rusi au raspuns cu umor si scepticism la acest "avertisment", in timp ce unii au acuzat Biserica Ortodoxa ca este "subordonata regimului"."Biserica nu este impotriva stiintei si a progresului tehnologic, insa este ingrijorata de libertatea individului. Da, sigur", a glumit un utilizator pe Twitter."Zambiti, vine Antihristul!", a mai scris un altul pe o retea sociala.Patriarhul Kiril este un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, care participa la diverse slujbe si sarbatori bisericesti si a mers chiar si in pelerinaje la Muntele Athos. Multi preoti ortodocsi rusi se identifica indeaproape cu agenda nationalista a presedintelui Putin.Intr-o perioada in care libertatile Internetului sunt din ce in ce mai restrictionate in Rusia - iar autoritatile incearca sa creeze un internet rus independent - apropierea dintre cei doi i-a determinat pe unii cetateni sa-l acuze pe patriarhul Kiril ca ofera "autoritate divina" unor politici guvernamentale."Ei interzic Internetul international in Rusia, astfel incat Antihristul sa nu iasa din el", a mai scris ironic un alt internaut.A.D.