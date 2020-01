Peste 2 milioane de rusi au sarit in ape inghetate pentru a marca Boboteaza pe rit vechi

Ziare.

Credinciosi, dar nu numai acestia, au plonjat in apele inghetate, ritual care, potrivit traditiei, intareste trupul si purifica sufletul.In total, peste doua milioane de persoane au luat parte la traditia de duminica a scufundarii in apa inghetata, potrivit Ministrului rus de Interne.Peste 40.000 de agenti de ordine au fost mobilizati la cele peste 9.000 la locuri unde au fost amenajate astfel de imbaieri ritualice, in special pe lacuri si rauri. Nu au fost semnalate incidente.Odata cu scufundarea in apele inghetate, credinciosii spera sa le fie iertate pacatele. Ritualul este acompaniat de batai ale clopotelor.Aruncarea in apele inghetate este insotita uneori de strigate, dupa care credinciosii se scufunda de trei ori, isi fac semnul crucii si se roaga pentru ei si apropiatii lor.Sute de membri ai fortelor de ordine si din cadrul personalului sanitar au fost mobilizati in capitala Rusiei.Intrucat uneori pot surveni si decese, autoritatile au avertizat cetatenii asupra pericolelor acestei practici in special in ceea ce priveste persoanele varstnice si pe cei cu probleme cardiovasculare. De asemenea, copiii nu trebuie lasati sa practice acest ritual.