Piata Rosie in lupta cu pandemia si ideologia

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Kremlinul continua sa organizeze, in acest sens, amplele festivitati comemorative stabilite inca de anul trecut, la care au fost invitati numerosi lideri mondiali, printre care presedintii Statelor Unite, Frantei, Turciei, Chinei, cancelarul Germaniei etc.Potrivit presei ruse, presedintele Frantei Emmanuel Macron a confirmat deja prezenta la eveniment. Si-au anuntat disponibilitatea de a participa la ceremonii si presedintele Republicii Belarus, Alexandru Lukasenko, precum si o delegatie din SUA (nu se cunoaste exact nivelul participarii americane, inca este cert ca presedintele SUA nu va fi prezent la eveniment).Desfasurarea la termen a acestor festivitati, prioritar a Paradei Militare, chiar si in conditiile actualei pandemii COVID-19, este vitala prioritar pentru imaginea in exterior a Federatiei Ruse (si deopotriva pentru imaginea in interior a liderilor sai), mai ales in acest context mondial generat de pandemia coronavirusului.Imaginea externa si chiar interna a Rusiei se bazeaza prioritar pe iconul fortei, iar presedintele Putin ar avea de pierdut ca rating si credibilitate in plan intern daca manifesta semne de "slabiciune" in fata crizei: Rusia pozeaza inca in "tara inexpugnabila" pentru COVID-19, in timp ce subliniaza sistemic, prin masina sa de propaganda, "slabiciunile" Vestului in fata coronavirusului.In conditiile in care autoritatile de la Kremlin ar amana desfasurarea Paradei Militare, efectul acestei propagande s-ar dilua in mod considerabil, iar ratingul presedintelui actual ar avea de suferit in mod direct.Parada Militara anuala din Piata Rosie, cu ocazia Zilei Victoriei, nu este numai un eveniment de imagine, nu este un simplu instrument din arsenalul ideologic strategic al Kremlinului, nu este o simpla vitrina cu armamente si nici o fotografie de etapa a fortei militare a Imperiului, nu este o simpla demonstratie de forta si nici jurnal de ciuma, este semnul sacrosanct, peren si paradigmatic al supravietuirii si puterii Imperiului intr-o lume cu temelii tulburate.Daca se "clinteste" ceva din acest semn sacrosanct (locul - Piata Rosie/Kremlin; timpul - 9 Mai, Ziua Victoriei etc.), autolegitimitatea Imperiului ca supravietuitor neconditionat si singular al oricaror cataclisme posibile, de la ciume la democratii, de la otomani la americani, de la batalii cu arcul la sofisticate razboaie, va intra in moarte clinica.Parada Militara de la 9 Mai are pentru mentalul rusesc valoarea simbolica a unei Cecenii.In calculele Kremlinului, mentalul colectiv rusesc nu va ierta semnele de slabiciune ale liderilor sai actuali in raport cu istoria mitizata a armatei rosii si a Imperiului rus, mai ales ca acesti lideri mizeaza altfel maximal, in plan retoric, pe recursul imagologic la eroismul soldatilor si liderilor rusi din ultimul mare razboi mondial, la eroismul soldatilor si liderilor rusi din lunga istorie imperiala a Rusiei de pana acum.Intr-o campanie ideologica aflata in ofensiva, turata la maximum inainte de 9 mai, care se exprima orchestrat si sincretic, atat in exterior cat si in interior, intr-o campanie ideologica bazata pe modelul paradigmatic al liderilor salvatori si al sacrificiului, curajului, eroismului, tragismului si suferintei militarilor si liderilor rusi de odinioara, curatorii acestei campanii se afla in fata unei decizii de natura a exprima viitoarea linie de conduita politica a Kremlinului pentru urmatorii ani.Daca va decide amanarea Paradei, presedintele rus Vladimir Putin s-ar "autodenunta" ca succesor infidel al unei intregi galerii de eroi rusi (pe care ii foloseste, propagandistic, pentru a evidentia apartenenta la aceeasi familie semiotica), pentru care nu au contat "micile crize efemere" in fata imperativului de supravietuire a semnelor vitale ale Imperiului - in acest caz, decizia va fi taxata de catre publicul nostalgic si dur din plan intern, care ii asigura inca acestuia un rating ridicat si deopotriva proiectia unui viitor politic de durata; in aceeasi masura, prin posibila decizie de a amana aceste ceremonii, liderul rus s-ar alinia unei conduite politice contemporane si universale care cere liderilor lumii decenta si echilibru, responsabilitate si pragmatism, evitarea expunerilor inutile, salvarea de vieti omenesti etc.Eventuala amanare a Paradei Militare reprezinta astfel proba de foc a paradigmei actuale de conduita politica a Kremlinului.Se va reinventa autoritatea imperiala a Kremlinului, renuntand la semnele sale imperiale, la retorica, la ideologia, la arsenalul sau traditional sau va poza ostentativ si trufas, imun la morbiditatile multiple ale unei lumi in agonie?La Parada Militara preconizata a avea loc in acest an, la 9 mai, incepand cu ora 10:00, in Piata Rosie de la Moscova, ar urma sa participe cca 15.000 de militari rusi, impreuna cu subunitati si structuri militare din alte 20 de tari.Vor fi prezentate 375 de unitati de tehnica militara ruseasca (aflate in dotarea fortelor terestre si de aviatie). Este planificata prezentarea in premiera a 24 de noi tipuri de armament si tehnica militara, printre care masinile blindate de artilerie "Armata" "Kurganet-25" cu noile module de lupta "Kinjal" si "Epoha", sistemele de rachete S-300V4 si S-350, complexul artileristic "Derivatia", sisteme de minare la distanta, sistemele artileristice "Tosocika" etc.De asemenea, unele dintre tarile care au decis sa trimita contingentele lor la Parada Militara de la Moscova (prioritar state membre ale Comunitatii Statelor Independente / CSI, foste state sovietice) au confirmat participarea trupelor lor la parada.Cei mai multi dintre reprezentantii ministerelor Apararii ale tarilor participante la parada cu efective militare proprii au fost de acord ca militarii acestor tari sa intre in regim de carantina, la Moscova, pentru o perioada de doua saptamani, inainte de parada.Ceremonii similare sub forma de parade militare vor avea loc, la 9 mai, si in alte state din CSI. La Minsk va avea loc o Parada Militara pregatita, potrivit presei ruse, in comun de catre Fortele Armate din Belarus cu Fortele Armate ale Federatiei Ruse; parade respectiva se va desfasura in aceeasi zi, la 9 mai, seara, pentru a da presedintelui Lukasenko posibilitatea de a fi prezent la propria parada militara la intoarcerea sa de la Moscova.La parada militara de la Minsk vor lua parte 22 de batalioane, dintre care 20 ale Fortelor Armate din Belarus, unul - al armatei Federatiei Ruse si unul - al armatei Chinei.Pregatirile pentru desfasurarea paradei de la Moscova sunt in toi. Desi in orasul Moscova si in periferii (Podmoscovie) este in vigoare un regim intensificat de carantina, repetitiile pentru desfasurarea Paradei Militare au loc conform graficului.Pe 29 aprilie a.c. si 4 mai a.c. vor avea loc repetitii partiale, iar la 7 mai a.c. - repetitia generala. Numeroase unitati grele de tehnica militara au fost dislocate deja din teritoriu si, potrivit presei ruse, ar fi ajuns deja in vecinatatea orasului Moscova, la poligonul Alabino din suburbiile capitalei ruse.In acest poligon au fost aduse deja numeroase unitati de tehnica militara grea si a fost realizata o copie la indigo a spatiului din Piata Rosie, unde vor avea loc numeroase repetitii ale Paradei. La sfarsitul lunii aprilie, tehnica de lupta grea se va redisloca in orasul Moscova. La Alabino vor avea loc 10 repetitii, dupa care se vor desfasura, la Moscova, cele doua repetitii partiale planificate (29 aprilie si 4 mai), precum si repetitia generala de la 7 mai.In momentul de fata nu a fost adoptata nici o decizie de amanare a ceremoniilor prevazute a avea loc in Piata Rosie la 9 mai. Liderii politici si militari de la Moscova fac in continuare declaratii optimiste privind desfasurarea acestora la termenul planificat.Presedintele rus Vladimir Putin nu a mentionat posibilitatea amanarii ceremoniilor in cea mai recenta adresare a sa catre cetatenii Federatiei Ruse (pe 2 aprilie).La 2 aprilie, un inalt reprezentant al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior Igor Konasenkov, a declarat ca "in momentul de fata nu exista nici o decizie privind modificarea datei sau formatului Paradei Militare". Potrivit acestuia, au fost adoptate "masuri profilactice fara precedent" in armata rusa, pentru a preintampina eventuale cazuri de coronavirus in randul efectivelor militare care se pregatesc pentru parada din Piata Rosie.Singurul care a emis in spatiul public posibilitatea teoretica a amanarii ceremoniilor a fost purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit caruia desfasurarea activitatilor prevazute pentru data de 9 mai "va depinde de evolutiile situatiei epidemiologice"; tot acesta a declarat ca "pana in prezent nu a fost adoptata nicio varianta alternativa la desfasurarea Paradei la 9 mai".Potrivit presei ruse, autoritatile de la Kremlin ar lua in discutie, in momentul de fata, trei variante de desfasurare a Paradei Militare in 2020: amanarea acesteia pentru primele zile ale lunii septembrie (alegerea acestei perioade se bazeaza pe faptul ca istoriografia rusa fixeaza sfarsitul de facto al celui de-Al Doilea Razboi Mondial la inceputul toamnei anului 1945; data cea mai probabila in acest caz pentru ceremoniile comemorative, vehiculata deja in presa rusa, ar fi 2 septembrie), amanarea desfasurarii ceremoniilor pentru data de 7 noiembrie (intrucat la 7 noiembrie 1941 a avut loc, tot in Piata Rosie de la Kremlin, in prezenta lui Iosif Stalin, un mars al unitatilor militare rusesti, de la care aceste unitati au plecat direct pe front) si, respectiv, varianta desfasurarii Paradei Militare la data planificata, 9 mai, insa fara participarea spectatorilor si fara tribune (fara public).Pentru Federatia Rusa, desfasurarea Paradei Militare la 9 mai, la termenul prevazut, este esentiala din punct de vedere al imaginii, mai ales in actualul context al pandemiei COVID-19.In conditiile in care NATO a amanat desfasurarea exercitiilor militare planificate pentru aceasta perioada, in conditiile in care intregul spatiu euro-atlantic "sufera" vizibil in lupta impotriva coronavirusului, desfasurarea, la Piata Rosie din centrul Moscovei, a Paradei Militare preconizate ar reprezenta un semn de forta al Moscovei si totodata un indicator al disponibilitatii acesteia de a pune in centrul politicii sale externe (si interne), cu orice pret, resursa de mobilizare ideologica specifica mentalitatii imperiale.Amanand desfasurarea Paradei Militare, Kremlinul si-ar anula beneficiile de imagine create prin suprapunerile propagandistice cu "slabiciunile pandemice" ale Vestului, insa ar proba ca locuieste in aceeasi lume mentala cu acesta.