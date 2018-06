Planul de miliarde de dolari prin care Putin vrea sa bage zazanie intre SUA si aliatii sai politici

#BREAKING - First footage of #Saudi Arabian patriot missile failure and hitting capital city of Riyadh after failed attempt at intercepting a #Yemeni ballistic missile. pic.twitter.com/w7UBSvmZTb https://t.co/6gWdjPrubT - SURA (@AlSuraEnglish) 25 martie 2018

Vecinii Chinei se tem de faptul ca tara isi intareste forta militara cu echipamentul rusesc , incurajand India sa-i urmeze exemplul.Tensiunile dintre natiunile rivale Arabia Saudita si Qatar s-au redus, dar ambele tari negociaza cu Moscova posibilele oferte, arata Bloomberg Printre alti clienti potentiali se mai numara Algeria, Belarus, Iran si Vietnam, astfel ca Rusia ar putea sa vanda sisteme in valoare de 30 de miliarde de dolari in urmatorii 12-15 ani, potrivit revistei Moscow Defense Brief.Toate acestea fac parte din planul lui Vladimir Putin de a folosi industria armelor nu numai pentru a castiga miliarde de dolari, ci si pentru a cauza o ruptura intre SUA si unii aliati-cheie."S-400 are atat dimensiuni comerciale, cat si geopolitice", spune Vladimir Frolov, fost diplomat rus care acum este analist in politica externa la Moscova. "Creeaza o deschidere pentru influenta Rusiei pentru anii urmatori", puncteaza el.Arma ruseasca are cateva avantaje fata de singurul sistem similar de rachete de pe piata, MIM-104 Patriot, produs de compania americana Raytheon Co. Ambele sunt sisteme de suprafata concepute pentru a trage in aeronave si rachete balistice, dar modelul S-400 are o raza de actiune mai mare decat Patriot - adica de 250 de km, fata de 160 de km. Si se pare ca urmeaza ca la S-400 sa se faca un upgrade, astfel incat sa poata atinge 400 de km.In plus, S-400 are un radar mai puternic, poate distruge tintele care se misca de doua ori mai repede. In plus, se instaleaza mai usor: ambele sisteme se monteaza pe camioane, dar S-400 poate fi gata de actiune in cinci minute, comparativ cu o ora pentru Patriot.Pe de alta parte, americaniiau de partea lor o experienta indelungata si de succes pe campul de lupta, castigand teren timpul razboiului din Golf din 1991, gratie Patriot.Dar a trecut si prin perioade mai putin bune. In martie, o inregistrare video a aratat o lansare esuata din Arabia Saudita. Una dintre rachete a facut o intoarcere brusca si s-a prabusit in capitala saudita, iar alta a explodat in aer. Nu stie daca a fost vorba despre un defect din fabrica sau cei care le-au lansat nu au stiut sa le foloseasca.Oricare ar fi fost cauza, acest lucru nu a impiedicat Romania Polonia si Suedia sa mearga inainte cu planurile de a le cumpara.