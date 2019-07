Politia a arestat peste 500 de persoane in timpul unei manifestatii a opozitiei la Moscova (Video)

Резиновая дубинка - ответ режима на желание людей жить достойно pic.twitter.com/O4G0z5gbpC - Никита Баталов (@nikbatalov) July 27, 2019

Conform legislatiei din Rusia, locul si data unor astfel de proteste trebuie sa fie convenite cu autoritatile, ceea ce nu s-a intamplat in acest caz.Fortele de ordine nu le-au lasat protestatarilor nicio sansa de a participe la aceasta noua manifestatie in fata primariei capitalei ruse.Mobilizati in numar mare, politistii au operat arestari masive in randul demonstrantilor, care veneau pe principalul bulevard din Moscova strigand 'Rusine!' si 'Vrem alegeri libere'.Potrivit Reuters,Opozitia rusa denunta, care se anunta dificile pentru candidatii ce sustin puterea, intr-un context de profunde nemultumiri sociale.Prin seria de arestari, interogatorii si perchezitii care au vizat principalii reprezentanti ai opozitiei, autoritatile ruse au aratat in mod clar ca raspund ferm la cresterea miscarilor de protest din ultimele saptamani.Altor lideri ai opozitiei ruse le-au fost, cum este cazul lui Ilia Iasin, un aliat al lui Navalnii.Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, un aliat al presedintelui Putin, avertizase ca autoritatile vor actiona decisiv impotriva riscului de ''provocari grave''. ''Ordinea in oras va fi mentinuta'', a dat el asigurari.Comitetul de investigatii al Rusiei, departamentul pentru anchete al politiei ruse, a deschis deja o ancheta penala cu privire la un miting al opozitiei desfasurat in luna iunie care ar fi obstructionat activitatea comisiei electorale din Rusia.La protestul de la Moscova desfasurat la finalul saptamanii trecute, care insa fusese autorizat de primarie, au participat peste 20.000 de persoane.