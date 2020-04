Premierul rus a anuntat ca are coronavirus

Ziare.

Misustin a anuntat ca este infectat in timpul unei videoconferinte cu presedintele Vladimir Putin, au anuntat agentiile de stat din Rusia, scrie The Guardian.Nu este clar cat de grava este starea de sanatate a acestuia, desi una dintre agentii a precizat ca a avut febra de 39 de grade.Misustin a fost desemnat sa conduca operatiunile de combatere a noului coronavirus, Rusia inregistrand peste 100.000 de cazuri pana joi.Vice-premierul Andrei Belusov ii va prelua atributiile, a subliniat premierul."Draga Vladimir Vladimirovich, am aflat ca in urma testelor pentru depistarea coronavirusului, am fost depistat pozitiv. Prin urmare, ma voi izola asa cum au decis medicii. Este necesar sa fac acest lucru pentru a-mi proteja colegii", i-ar fi spus Misustin lui Putin in timpul discutiei.Putin a avut mai multe videoconferinte cu membri Guvernului de la resedinta sa de la Novo-Ogaryovo. Nu a fost vazut alaturi de reprezentanti ai Executivului in ultimele saptamani.Rusia a inregistrat pana in prezent 106.498 de cazuri de contaminare cu Covid-19 si 1.073 de decese.