Presa elvetiana anunta ca mai mult de un sfert dintre diplomatii rusi din Elvetia sunt agenti secreti

Cotidianele Le Matin Dimanche si Sonntag Zeitung scriu ca Rusia este tara la care se refereau autoritatile elvetiene in ultimul raport privind securitatea si in care avertizau in legatura cu posibila prezenta a unor spioni in legatiile diplomatice, fara a face insa nicio referire la vreun stat anume.Potrivit celor doua ziare, Serviciul de Informatii al Confederatiei Elvetiene a detectat agenti ai serviciilor de informatii ruse cu pasaport diplomatic care sunt repartizati intre ambasada Rusiei la Berna si consulatele din Zurich, Lausanne si Geneva.Totusi, potrivit surselor citate, cea mai mare parte a activitatii de spionaj ar avea loc la Geneva, unde se concentreaza un numar mai mare de emisari, si in special la Misiunea Diplomatica rusa pe langa ONU si la alte organizatii internationale.