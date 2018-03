Presa rusa denunta un nou Razboi Rece, dupa actiunea unitara a Occidentului impotriva sa

Ziare.

Acesta este un "flashmob rusofob", titreaza semioficiosul Izvestia, in timp ce ziarul Nezavisimaia Gazeta subliniaza ca "nu au existat niciodata expulzari coordonate", relateaza France Presse."Relatiile intre Rusia si Occident intra intr-o adevarata perioada de Razboi Rece", concluzioneaza analistul Feodor Lukianov in paginile cotidianului economic Vedomosti, apreciind ca expulzarile "sunt deosebit distructive pentru relatiile ruso-americane"."Nu este sfarsitul escaladarii, este clar ca ea se va acutiza, ne asteptam la masuri mai severe decat inainte, la (noi) sanctiuni economice impotriva Rusiei", avertizeaza el.Potrivit cotidianului Kommersant, aceste "masuri de o severitate fara precedent reprezinta doar o alta agravare a relatiilor dintre Rusia si Occident".Conform postului de radio independent Eho Moskvi, "intreaga politica a Rusiei si-a concentrat energia in directia autodistrugerii incepand cu 2014", anul anexarii peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, act ce a fost urmat de o serie de sanctiuni occidentale."Cu cat relatia intre Rusia si Occident este mai rea, cu atat este mai bine pentru presedintele" Vladimir Putin, asigura Eho Moskvi. "Daca sunteti intr-o citadela asediata, trebuie sa provocati in mod constant atacuri (...), altfel legitimitatea voastra este pierduta", sustine canalul media citat.23 de tari, inclusiv 16 state membre ale Uniunii Europene, au decis sa expulzeze cel putin 116 de diplomati rusi, ca represalii ale Occidentului dupa otravirea fostului agent rus Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii la 4 martie, actiune comisa de Moscova, conform Londrei.In cadrul acestor demersuri, Washingtonul conduce de departe prin expulzarea a 60 de diplomati considerati ca fiind "agenti de informatii" (48 in diferite misiuni in Statele Unite si 12 la misiunea rusa la ONU), hotarand si inchiderea consulatului Rusiei din Seattle, pe coasta de vest.Moscova a denuntat un "gest provocator" si a promis sa riposteze la randul sau. "Rusia nu a avut niciodata si nu are nimic de-a face cu acest caz" de otravire, nu inceteaza sa repete Kremlinul, potrivit AFP.