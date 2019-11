Presedintele Belarusului se distanteaza de Rusia: Nu voi semna niciun document

Ziare.

"Nu facem aici un fel de alianta cu Rusia pentru a avansa cu tancurile catre voi (catre Occident). Asta nu se va intampla niciodata", a spus Lukasenko in fata presei, dupa ce a votat la alegerile parlamentare.Rusia si Belarus vor initia pe 19 noiembrie consultari pentru stabilirea unei foi de parcurs in vederea aprofundarii uniunii statale intre cele doua tari, convenita in urma 20 de ani in urma.Insa in declaratia data la sectia de votare, Lukasenko a dat de inteles ca aceste planuri nu mai sunt sigure."Cand intri in orice fel de uniune, mizezi pe faptul ca fiecare luna, fiecare an nu vor fi mai rele ca inainte. Este insa ceea ce noua ni se intampla (cu Rusia). In fiecare an ne pun noi conditii si economia noastra mereu pierde ceva, pierde si iar pierde. Ma iertati, dar pentru ce avem nevoie de aceasta uniune?", a explicat el evolutia relatiilor cu Rusia, tara de care Belarusul este dependent pentru comert si investitii.Potrivit presei, Putin si Lukasenko ar urma sa semneze in decembrie, cu ocazia aniversarii a doua decenii de la incheierea tratatului de uniune statala, o serie de documente care sa aprofundeze integrarea dintre tarile lor."Nu voi semna niciun document daca acesta contravine Constitutiei si principiilor fundamentale ale societatii noastre. Si principiile fundamentale sunt suveranitatea si independenta (...) Daca nu se solutioneaza principalele probleme cu privire la furnizarea de hidrocarburi, deschiderea pietelor si ridicarea barierelor (comerciale), atunci nu se poate semna nicio foaie de parcurs", a avertizat Lukasenko.Premierul din Belarus, Serghei Rumas, se va deplasa marti la Moscova pentru tratative pe aceste subiecte cu omologul sau rus, Dmitri Medvedev.