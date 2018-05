Presedintele Slovaciei s-a dezlantuit impotriva Rusiei, dar a criticat si "interesele egoiste" ale Germaniei: Cat de ingusti la minte suntem!

Ziare.

"Vorbim deschis despre. Iar multi politicieni, inclusiv din tara mea, inchid ochii", a declarat Kiska la conferinta de securitate Globsec desfasurata la Bratislava."Ne confruntam cu propaganda si farse ce ne ataca societatile si nu ii cautam pe cei aflati la originea lor. Pentru ca deja stim", a adaugat el.Kiska, care nu face parte dintr-un partid politic, este o voce pro-occidentala in Slovacia, membra a NATO si a zonei euro, dar are puteri executive limitate. El a anuntat in aceasta saptamana ca nu doreste sa fie reales anul viitor.Vorbind intr-o conferinta la care au mai participat emisarul Rusiei la ONU Vasili Nebenzia, Kiska a descris proiectul gazoductului, ale carui lucrari pregatitoare urmeaza sa inceapa in largul coastei Germaniei, ca fiindInitiativa a Gazprom si a cinci companii europene, de asemenea cu sprijin german, gazoductul de pe fundul Marii Baltice va lega Rusia direct de Germania, ocolind Europa de Est si limitand fluxul de gaz prin Ucraina.El va dubla capacitatea de export de gaze rusesti in Germania, dar va costa scump Ucraina in timp ce va creste dependenta UE de gazul rusesc. Proiectul ar limita de asemenea fluxul prin Slovacia."Acest proiect are consecinte politice serioase, este un exemplu dein detrimentul stabilitatii si prosperitatii vecinatatii noastre imediate", a adaugat presedintele slovac. "", a insistat el.Kiska a numit de asemenea implicarea Rusiei in Siria drept "rusinoasa" si a cerut o actiune colectiva hotarata pentru a contracara "regimurile nedemocratice ce pretind ca sunt pacificatori in timp ce"."Si celor care", a adaugat el - o referire la anexarea Crimeii, ceea ce a determinat Statele Unite si UE sa impuna sanctiuni impotriva Rusiei.