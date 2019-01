Presedintele Ucrainei critica actiunile Rusiei la Marea Neagra

Ziare.

interviu acordat luni postului de televiziune turc CNN Turk.Rusia, potrivit presedintelui ucrainean, trebuie sa explice de ce a instalat in Kerci si Feodosia (peninsula Crimeea) sisteme de aparare antiaeriana S-400 si sisteme antinava, informeaza serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de publicatia Ukrainska Pravda."Este absolut inacceptabil. Noi nu vom permite ca Marea Neagra sa fie militarizata. Trebuie sa fim gata sa raspundem in aceasta situatie", a afirmat Petro Porosenko in acelasi interviu.El a precizat ca problema securitatii in Marea Neagra este extrem de importanta pentru toate statele din regiunea Marii Negre - Ucraina, Turcia, Bulgaria, Romania si Georgia. 'Si numai Rusia incearca sa destabilizeze situatia', a remarcat presedintele Petro Porosenko.In acelasi timp, Porosenko a afirmat ca Ucraina nu va recunoaste niciodata "ocupatia" Marii Azov si a stramtorii Kerci de catre Rusia."Imi repugna ideea ca Rusia sa decida cum ar trebui Ucraina suverana si independenta sa foloseasca Marea Azov. Nu vom permite acest lucru", a spus Porosenko, evocand in acest context incidentul naval din noiembrie, cand vase de patrulare rusesti au deschis focul si au sechestrat trei nave ucrainene si echipajele lor in apele neutre ale Marii Negre.Ucraina, a spus el, detine dovezi ca atacul rusesc asupra navelor ucrainene a avut loc in apele neutre ale Marii Negre si nu asa cum sustine Rusia ca incidentul s-ar fi produs in apele sale teritoriale."Avem inregistrari video, interceptari audio, imagini din satelit - avem toate dovezile. Totul s-a produs in apele neutre ale Marii Negre, nu departe de Turcia", a insistat liderul de la Kiev.Rusia sustine ca navele ucrainene au intrat ilegal in apele sale teritoriale in apropiere de stramtoarea Kerci, care asigura trecerea din Marea Neagra in Marea Azov. Kievul sustine, in schimb, ca a fost un act de agresiune comis de partea rusa in ape neutre. Mai mult, Kremlinul l-a acuzat personal pe Porosenko de provocarea acestui incident cu scopul de a acumula capital electoral in perspectiva alegerilor prezidentiale din martie.Moscova a desfasurat din 2014, de cand a anexat Crimeea, patru batalioane de sisteme antiaeriene S-400 Triumf in peninsula, la Djankoi (nord), Evpatoria (vest), Feodosia (sud) si Sevastopol, monitorizand astfel intregi zone din regiunea Marii Negre, potrivit expertilor.