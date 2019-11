Presupus scandal de spionaj intre Serbia si Rusia: Presedintele Vucic a ordonat o ancheta (Video)

Ziare.

"Am vorbit cu presedintele Aleksandar Vucic, el a ordonat VBA sa ancheteze cazul. Inca nu dispunem de toate informatiile, dar daca totul se dovedeste ca este adevarat, atunci va fi o chestiune serioasa si o problema pentru noi", a afirmat Brnabic intr-o declaratie pentru publicatia Blic.Ea a spus caIn acelasi timp, presedintia de la Belgrad a anuntat pentru joi o intalnire intre Vucic si ambasadorul rus la Belgrad, Aleksandr Botan-Harcenko, dar nu este clar la initiativa cui are loc aceasta intalnire si daca are legatura cu acest caz de spionaj, noteaza Tanjug.Potrivit Blic,Agentia de Informatii a Serbiei (BIA), facuta cu camera ascunsa, in care ofiterul (colonelul) GRU, Gheorghi Kleban, ii inmaneaza o suma de bani unui barbat despre care se spune ca este un agent de informatii sarb.Inregistrarea este intr-adevar autentica si-l arata fara echivoc pe ofiterul GRU, Gheorghi Kleban, a confirmat BIA pentru Tanjug.In privinta celuilalt barbat din inregistrare, Agentia de securitate militara si toate celelalte agentii de informatii sarbe, inclusiv BIA, lucreaza intens pentru a furniza toate informatiile pertinente inaltei conduceri a statului, inclusiv presedintelui Aleksandar Vucic.Detalii despre acest caz de spionaj vor fi date publicitatii dupa sedinta de joi a Consiliului de Securitate Nationala, potrivit Tanjug.Conform Gazeta.ru, inregistrarea video surprinde alte cateva intalniri dintre cei doi, intre care o intalnire intr-un bar, precum si transmiterea unei valize si a unui plic. In finalul inregistrarii se poate vedea cum presupusul ofiter sarb sta intr-o masina si numara banii dintr-un plic, se pare ca cei doi erau filati de mult timp.Potrivit Blic, Kleban a lucrat la ambasada Rusiei din Belgrad, dar a fost demis in iunie a.c..The Insider, un grup de jurnalisti de investigatie rusi, care colaboreaza cu Bellingcat (grup international de jurnalisti de investigatie) scrie ca Kleban a fost adjunctul atasatului militar de la Ambasada Rusiei la Belgrad pe probleme de aparare incepand cu 2016, dar in prezent el nu figureaza pe site-ul Ministerului de Externe rus. Cu toate acestea, numele sau se regaseste aici pana in luna octombrie, dupa cum se poate vedea in versiune cache.Anterior, jurnalistul de investigatie bulgar care lucreaza pentru Bellingcat, Hristo Grozev,. 'Inregistarea, care a fost filmata din diferite unghiuri si pare sa faca parte dintr-, arata ca o persoana face schimb de valize cu o alta persoana. Intr-adevar, persoana imbracata in geaca neagra este atasatul militar adjunct al Federatiei Ruse, Gheorghi Kleban', sustine acesta, conform Gazeta.ru. El mai spune ca pentru identificarea lui Kleban s-a folosit de programul de recunoastere faciala Microsoft Azure.Kleban, mentioneaza jurnalistul Bellingcat, este inregistrat la Moscova la adresa Academiei Militare a Statului Major al armatei ruse, iar adresa de inregistrare a sotiei sale coincide cu adresa caminului unei unitati militare a trupelor speciale ale Fortelor aeropurtate (VDV).