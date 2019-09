Prima centrala nucleara plutitoare a Rusiei a ajuns in Siberia. Este numita "Cernobil pe gheata" sau "Titanic nuclear"

Ziare.

Menita sa alimenteze dezvoltarea productiei de hidrocarburi in zonele extrem de izolate ale Rusiei, centrala este de fapt o barja uriasa denumita "Akademik Lomonosov", dupa cercetatorul rus din secolul al 18-lea, Mihail Lomonosov. Ea a plecat in 23 august din portul Murmansk din nordul Rusiei, unde a fost alimentata cu combustibil nuclear, in directia Pevek, mic oras din Siberia, in districtul autonom Ciukotka."Akademik Lomonosov", o barja de 21.000 de tone fara motoare proprii, a fost tractata de mai multe nave de-a lungul calatoriei sale. Centrala nucleara plutitoare este compusa din doua reactoare cu o capacitate de 35 MW fiecare, apropiata de cea a spargatoarelor de gheata cu propulsie nucleara, fata de o capacitate de 1.000 de MW pentru un reactor obisnuit al unei centrale nucleare de ultima generatie."Akademik Lomonosov" are o lungime de 144 de metri si o latime de 30 de metri, avand la bord un echipaj de 69 de persoane.Ajunsa la Pevek, ea va fi racordata la reteaua energetica locala si ar urma sa devina operationala pana la sfarsitul acestui an. Chiar daca populatia acestui mic oras din Siberia nu depaseste 5.000 de locuitori, viitoarea centrala nucleara va putea acoperi consumul a 100.000 de persoane si este destinata in special sa alimenteze cu electricitate platformele petroliere din regiune, in contextul in care Rusia vrea sa extinda exploatarea hidrocarburilor din zona Arctica.Asociatiile pentru protectia mediului critica de mai multi ani pericolul reprezentat de o centrala nucleara plutitoare, pe care o califica drept "Cernobil pe gheata" sau "Titanic nuclear".