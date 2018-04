Prima condamnare in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA: Inchisoare pentru un avocat olandez

Ziare.

Alex van der Zwaan este prima persoana condamnata in cadrul acestei ample anchete conduse de procurorul special Robert Mueller. El a pledat vinovat in februarie la acuzatia de marturie falsa in fata unui judecator federal, relateaza AFP si Reuters.In varsta de 33 de ani, Alex van der Zwaan a lucrat in cadrul unui cabinet de avocatura insarcinat cu imbunatatirea imaginii fostului presedinte al Ucrainei, in cooperare atunci cu viitorul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort.El i-a mintit la 3 noiembrie 2017 pe anchetatorii FBI care fac parte din echipa lui Mueller in legatura cu schimburile sale cu Richard Gates, fost asociat al lui Paul Manafort.Avocatul a lucrat la Londra in cadrul cabinetului international "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", care a efectuat un lobby intens in favoarea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, sustinut de Moscova. Ianukovici a fost inlaturat de la putere in 2014 in urma unei mari miscari pro-europene si anti-coruptie.Manafort si Gates au fost inculpati la randul lor la sfarsitul lunii octombrie de Mueller, care a retinut impotriva lor 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declaratii false si nedeclararea unor conturi detinute in strainatate.Avocat poliglot si in special rusofon, Alex van der Zwaan este de asemenea ginerele oligarhului rus German Khan.