Prima reactie de la Moscova dupa ce 13 rusi au fost inculpati in SUA pentru amestecul in alegerile prezidentiale

"Se pare ca Departamentul de Justitie al Statelor Unite considera ca au fost treisprezece", a scris Zakharova pe pagina sa de Facebook , informeaza agentia de stiri Tass"Treisprezece indivizi care au interferat in alegerile americane? Treisprezece persoane comparativ cu bugetele agentiilor de securitate, care sunt masurate in miliarde de dolari? Comparativ cu serviciile de informatii, contrainformatii si tehnologiile de varf? Nu este absurd? Stiti, asta este realitatea politica din SUA in zilele noastre", a completat reprezentanta MAE rus.Reactia de la Moscova vine dupa ce Departamentul de Justitie al Statelor Unite a inculpat, vineri, treisprezece cetateni rusi si trei organizatii din Rusia acuzate ca au incalcat legislatia cu intentia de a interfera in alegerile prezidentiale americane din 2016 si in procesul politic din SUA.Serviciile secrete americane au concluzionat in 2016 ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.Biroul Federal pentru Investigatii ( FBI ), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.