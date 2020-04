Primarul Moscovei extinde interdictiile in capitala rusa pana la 1 mai

Ziare.

Masura, consolidata prin supravegherea politiei, era initial in vigoare pana duminica.Cele mai multe intreprinderi vor ramane de asemenea inchise pana la 1 mai.Cetatenii nu pot iesi decat daca merg la munca sau la medic si se confrunta cu amenzi exagerate daca nu au un permis care sa le permita sa o faca.Sportul si plimbarile sunt interzise si sute de oameni au fost deja amendati. Cetatenii pot totusi sa-si plimbe cainii, sa cumpere mancare si sa-si scoata gunoiul.Potrivit primarului, aceste masuri au fost reusite in lupta impotriva virusului si orasul a putut sa evite o explozie in numarul de cazuri. "Acesta este un succes initial, modest dar foarte important", a spus el.Presedintele Vladimir Putin a ordonat anterior tuturor sa ramana acasa si sa nu se duca la munca pana la sfarsitul acestei luni, in timp ce primesc plata integrala.Cu toate acestea, multe intreprinderi continua sa functioneze, fie ca furnizeaza servicii esentiale sau pentru a supravietui, iar Sobianin le-a fortat pe unele sa se inchida.Aceste masuri au fost criticate dupa ce verificari ale politiei in metrou au condus la formarea unor mari multimi si unii au sustinut ca orasul a pus mii de oameni in pericol de a se infecta.Numarul cazurilor in Rusia urca rapid, cu o crestere record de 4.758 sambata, ajungand la un total de peste 36.000. Potrivit statisticilor oficiale, 313 persoane au murit de Covid-19, iar 3.057 s-au vindecat.