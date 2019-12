Principalul opozant al lui Putin a fost retinut, dupa ce a acuzat o rapire

Ziare.

"Aleksei a fost retinut prin forta si dus de acolo. Nu a opus rezistenta. Avocatii se afla inca la FBK, unde este in desfasurare o perchezitie", a scris pe Twitter purtatoarea sa de cuvant, Kira Iarmis.Cu putin timp inainte, opozantul rus difuzase o inregistrare video in care se putea vedea cum usa de la sediul organizatiei sale, Fundatia luptei impotriva coruptiei (FBK), fusese deschisa fortat cu ajutorul unui fierastrau electric.Potrivit Reuters, deocamdata motivele retinerii lui Aleksei Navalnii nu sunt clare, insa ieri Navalnii a acuzat autoritatile ruse ca l-au "rapit" pe unul dintre colaboratorii sai, arestat dupa o perchezitie si trimis imediat in Arctica pentru a-si efectua stagiul militar."Ei au spart usa lui Ruslan Savedinov, l-au rapit, l-au urcat imediat intr-un avion si l-au trimis undeva in Arhanghelsk, unde este transportat intr-un convoi plin de politisti", a precizat Navalnii pe Twitter, insotindu-si mesajul cu o inregistrare video in care se poate vedea cum un tanar urca intr-un furgon, noaptea si intr-un peisaj inzapezit, insotit de oameni in uniforma, informeaza AFP.Ruslan Savedinov, 23 de ani, este un colaborator al organizatiei lui Aleksei Navalnii, Fondul de lupta impotriva coruptiei, clasat anul acest drept "agent al strainatatii" si tinta a unei anchete pentru "spalare de bani".Potrivit lui Navalnii, tanarul a fost trimis la baza militara de pe insula Novaia Zemlea (Pamantul Nou), arhipelag rus din Oceanul Arctic. "El este detinut in mod ilegal. Un adevarat prizonier politic sau chiar un exilat", a denuntat acesta pe blogul sau.Serviciul militar este obligatoriu in Rusia pentru barbatii mai tineri de 27 de ani, pe durata unui an, chiar daca o parte semnificativa din populatie se sustrage prin diverse mijloace.Un purtator de cuvant al Comisariatului militar de la Moscova, Maksim Loktev, a declarat pentru agentia TASS ca Ruslan Savedinov "s-a sustras multa vreme" serviciului militar, astfel ca inregimentarea lui expres s-a facut "conform legii"."Serviciul militar s-a transformat pur si simplu intr-un mecanism carceral, asemanator unei forme de detentie", a denuntat Navalnii.Fondul de lupta impotriva coruptiei este la originea mai multor anchete ce denunta modul de viata si infractiunile elitelor ruse.