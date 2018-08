Principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalnii, a fost condamnat din nou la inchisoare

Ziare.

Protestul din data de 9 septembrie era organizat impotriva reformelor privind varsta de pensionare, relateaza Reuters.Navalnii, care a fost arestat sambata, a fost acuzat de incalcarea legislatiei privind manifestatiile deoarece a organizat un protest in Moscova in data de 28 ianuarie fara aprobarea autoritatilor.Liderul opozitiei le-a spus judecatorilor ca sanctionarea lui la mai mult de sase luni de la comiterea faptei este o dovada clara ca arestul este doar o modalitate de a opri organizarea protestului din septembrie.Aleksei Navalnii a fost condamnat in luna mai la 30 de zile de inchisoare pentru organizarea protestelor fata de politicile presedintelui Vladimir Putin.Navalnii a fost arestat de numeroase ori de catre autoritatile ruse. El este supranumit pe presa americana "omul de care Vladimir Putin se teme cel mai mult".