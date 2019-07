Protest de amploare la Moscova, pentru organizarea unor alegeri libere: 20.000 de oameni au iesit in strada

Ziare.

com

Manifestantii sunt nemultumiti din cauza ca, in urma cu numai cateva zile, Autoritatea Electorala din Capitala Rusiei a impiedicat 57 de moscoviti sa candideze pentru o functie in consiliul local al orasului, la alegerile care vor avea loc in septembrie, fara nicio motivatie, desi fiecare dintre ei stransese cate 5.000 de semnaturi pentru a-si sustine candidatura, asa cum prevede legea.arata The Telegraph Protestatarii adunati la Moscova sustin ca, de fapt, candidatii respinsi nu aveau alta vina decat aceea de a fi contestatari ai masurilor luate de primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, care este sustinut de Kremlin.Manifestatiei de amploare de sambata i s-a alaturat si Alexei Navalny, unul dintre liderii marcanti ai Opozitiei din Rusia. Acesta a transmis ca n-a mai vazut un protest atat de mare din 2012 incoace.In plus, a mai transmis Navalny, daca autoritatile nu isi schimba atitudinea si le permit celor 57 sa candideze, toti cei peste 20.000 de protestatari se vor aduna, saptamana viitoare, in fata Primariei din Moscova.G.K.