Cetateni rusi, condamnati la ani de inchisoare, pentru agresarea fortelor de ordine la proteste

Potrivit Reuters, care citeaza agentia Ria, o curte de justitie l-a gasit vinovat pe Evgheni Kovalenko, in varsta de 48 de ani, pentru acte de violenta impotriva politiei comise in iulie.Barbatul a negat acuzatiile care i-au fost aduse.El apare in inregistrari video aruncand cu un cos de gunoi inspre fortele de ordine care retineau protestatari pe 27 iulie.Un alt protestatar a fost condamnat, miercuri, la 3 ani de inchisoare in urma unor acuzatii similare.