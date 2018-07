Proteste de amploare in Rusia fata de majorarea varstei de pensionare (Video)

Ziare.

com

Potrivit CNN , demonstrantii au venit cu bannere si pancarte in centrul Moscovei, dupa ce Partidul Comunist a primit aprobare de la primarie pentru organizarea protestului din capitala rusa.Multimea a scandat lozinci precum "Putin, nu te atinge de pensiile noastre!" si au afisat pancarte cu mesaje precum "Vrem sa traim din pensiile noastre si sa nu murim la locul de munca".Manifestatii au avut loc in alte zeci de orase din Federatia Rusa, de la Extremul Orient pana in Siberia si vestul tarii, precum Sankt-Petersburg sau Novosibirsk.Duma de Stat a adoptat la 19 iulie, in prima lectura, ridicarea varstei de pensionare la 65 de ani la barbati si 63 de ani la femei, de la 60 si 55 de ani, cum este in prezent. Ar fi prima majorare a varstei de pensionare in Rusia din ultimii aproape 90 de ani.Ea ar urma sa se faca in trepte, incheindu-se in 2028 in cazul barbatilor si 2034 la femei.