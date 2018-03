Purtatoarea de cuvant a diplomatiei din Rusia acuza un deputat de hartuire sexuala

Ziare.

La Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei, "Leonid a inceput sa spuna la restaurant lucruri care nu mi-au placut deloc", a raspuns ea la postul de televiziune rus NTV dupa ce a fost intrebata in legatura cu acuzatiile de hartuire sexuala care il vizeaza pe acest deputat."Am fost surprinsa sa vad ca cei care erau prezenti (...) nu au spus nimic in acel moment si nu m-au sprijinit", a continuat Maria Zaharova, precizand ca faptele s-au petrecut in urma cu cinci ani, "atunci cand ea nu era o persoana cunoscuta"."Ma opun total celor care spun, 'in fine, sa vedem, ea inventeaza, este genul ala de fata care nu se imbraca asa cum trebuie, toate astea sunt niste inventii'", a adaugat ea, cerandu-le femeilor victime ale hartuirii sexuale "sa vorbeasca aici si acum".Patru jurnaliste, dintre care trei cu fata neacoperita, l-au acuzat in ultimele saptamani pe deputatul Leonid Slutki, seful Comisiei pentru afaceri internationale, ca le-a agresat sexual, mai ales facand comentarii cu conotatii sexuale sau incercand sa le imbratiseze cu forta.Dupa ce intai a denuntat "o provocare infama si josnica", iar apoi s-a declarat incantat ca aceste acuzatii "ii intaresc autoritatea", Leonid Slutki, 50 de ani, a cerut joi, pentru prima data, iertare presupuselor victime."Vreau sa le cer iertare persoanelor carora le-am facut probleme deliberat sau involuntar. Credeti-ma, nu am facut-o din rautate", a scris el pe pagina sa de Facebook.Pana in prezent, Leonid Slutki a fost sustinut de majoritatea colegilor din parlament, printre care liderul miscarii nationaliste LDPR, Vladimir Jirinovski, care le-a acuzat pe presupusele victime ca au "primit ordine din Occident"."Va este teama sa lucrati la Duma de Stat? Atunci, schimbati-va meseria", i-a spus miercuri unei jurnaliste presedintele Camerei inferioare a parlamentului, Viaceslav Volodin.