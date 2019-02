Putin anunta ca Rusia isi suspenda participarea la Tratatul Fortelor Nucleare si va dezvolta rachete supersonice

Ziare.

com

"Partenerii americani au declarat ca si-au suspendat participarea la tratat. Si noi o suspendam", a spus Putin la o reuniune televizata cu ministii Apararii si de Externe.Putin a precizat ca Rusia va incepe sa dezvolte noi rachete, inclusiv supersonice, si le-a cerut ministrilor sa nu initieze discutii cu Washington-ul cu privire la dezarmare.Vineri, Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat ca Statele Unite se retrag din Tratatul INF incheiat cu Rusia in 1987, una dintre piesele centrale ale controlului armamentului dupa Razboiul Rece.Retragerea americana era asteptata de mai multe luni.Ea are loc in urma unui diferend care dureaza de ani de zile - nesolutionat - cu privire la respectarea de catre Rusia a acestui document, care interzice o intreaga clasa de rachete de croaziera terestre, cu o raza de actiune intre 500 si 5.500 de kilometri.Oficiali americani si-au exprimat, de asemenea, ingrijorarea ca China, care nu face parte din Tratatul INF, dezvolta numeroase rachete nucleare in Asia, pe care Statele Unite nu le pot contracara, din cauza obligatiilor pe care si le-a asumat prin acest document.Acest tratat americano-rus se afla in centrul controlului armamentului superputerilor dupa Razboiul Rece, iar renuntarea la el ar lansa o noua cursa a inarmarii nucleare, avertizeaza unii analisti.