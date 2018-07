"Putin a numit un regiment din armata rusa "Transilvania"

regimentul 400 de artilerie a primit numele de onoare "Transilvania".

El a semnat, pe 30 iunie, mai multe decrete prin care unitati ale armatei ruse sunt denumite dupa orase/regiuni ucrainene, poloneze, germane si romane, scrie Radio Free Europe Potrivit decretelor, denumirile unitatilor sunt menite sa "pastreze traditiile militare istorice si glorioase, dar si sa cultive loialitatea fata de patrie si datoria militara a personalului militar".Astfel, printre altele,Potrivit decretelor, regimentul 6 de tancuri a primit numele de "Regiment de Garda Lviv", Regimentul 68 de tancuri - "Regiment de Garda Zhytomyr-Berlin", Regimentul 163 de tancuri - "Regiment de Garda Nizhyn" - toate fiind botezate dupa orase din Ucraina.Asta in contextul in care relatiile dintre Kiev si Moscova sunt grav afectate de anexarea peninsulei Crimeea in 2014.De asemenea, conform decretelor, regimentul 933 de rachete este denumit regimentul Dnipro de Sus, dupa raul Dnipro din Ucraina.In plus, alte regimente ale armatei au fost redenumite dupa orase din Belarus - Vitsebsk, Kobryn si Slonim, precum si Varsovia (Polonia) sau Berlin (Germania) .