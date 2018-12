Putin ameninta ca Rusia va construi noi rachete daca SUA vor iesi din INF

Ziare.

Putin a respins acuzatiile, considerandu-le un pretext al SUA pentru a denunta unilateral tratatul.Intr-un interviu televizat, liderul rus a afirmat ca, intre timp, multe alte tari au devoltat nestingherite astfel de arme, potrivit BBC."Iar acum se pare ca partenerii nostri americani au ajuns la concluzia ca situatia globala s-a schimbat atat de mult incat si ei isi doresc astfel de arme. Care va fi raspunsul nostru? Foarte simplu, vom face acelasi lucru", a spus Putin.Presedintele Trump a afirmat in repetate randuri ca tara sa va denunta tratatul ca urmare a actiunilor Moscovei. Analistii militari sustin, de asemenea, ca Rusia priveste demult aceste arme ca o alternativa mai ieftina la fortele conventionale.Alianta militara Nord-Atlantica a acuzat oficial Rusia ca a incalcat tratatul INF."Aliatii au ajuns la concluzia ca Rusia a produs si a amplasat deja un sistem de rachete, cunoscut sub codul 9M729, care violeaza Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare si constituie un risc semnificativ pentru securitatea euro-atlantica", se arata in declaratia semnata de ministrii de externe ai tarilor membre NATO.Declaratia exprima "sustinerea puternica" fata de pozitia SUA in legatura cu incalcarile tratatului de cate Rusia, si indeamna Moscova sa "revina urgent la respectarea completa si de o maniera verificabila" a tratatului INF.Imediat dupa declaratia comuna NATO, Secretarul de Stat Mike Pompeo a spus ca Rusia are un termen de 60 de zile pentru a face dovada ca respectat tratatul, in caz contrar SUA se vor retrage din acesta."Ne angajam ca in aceasta perioada de 60 de zile nu vom produce, testa si amplasa nici un fel de astfel de sistem de rachete, dar vom urmari ce se intampla in aceasta perioada" a spus acesta.Rusia a respins in repetate randuri acuzatiile ca ar incalca tratatul din vremea Razboiului Rece.Semnat de SUA si URSS in 1987, acordul prevede interzicerea tuturor rachetelor nucleare si non-nucleare cu raza scurta si medie de actiune, cu exceptia celor amplasate pe nave de razboi.* Tratatul a fost urmarea preocuparilor SUA cu privire la sistemele de rachete sovietice SS-20, la care raspunsesera cu amplasarea de rachete Pershing in Europa, generand proteste din toate partile.* Pana in 1991, se estimeaza cu un numar de 2700 rachete au fost distruse* Ambele tari au permis inspectii reciproce asupra instalatiilor militare* In 2002, administratia lui George W Bush a decis retragerea SUA din Tratatul cu privire la Rachetele Anti-balistice. Acest pas a fost gandit pentru a pregati instalarea unui sistem anti-racheta in Europa* In 2007, presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca tratatul nu mai serveste intereselor Rusiei* In 2009, SUA a anuntat ca modifica planurile initiale ale unui mare scut antiracheta european, iar in 2016 au inceput desfasurarea unor sisteme de rachete defensive in Europa* In 2014, presedintele Barack Obama a acuzat Rusia ca a incalcat tratatul INF dupa ce au aparut informatii cu privire la testele cu rachete efectuate pe teritoriul Rusiei. Sub presiunea aliatilor europeni, care erau ingrijorati de o noua cursa a inarmarii, Obama a decis sa nu denunte tratatul.